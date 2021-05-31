兩位70後藝術家黃國才和陳嘉興在1989年時正留學美國，同樣在異地透過電視緊貼事件發展，曾憧憬如果內地民主運動成功，港人便毋須擔心九七前途問題，但事實很快告訴他們政府以血腥手段鎮壓人民，即使後來中國富裕起來，民主與自由並未來臨。當年兩人與天安門上的學生年紀相若，國內學生為民主犧牲的精神深烙腦海，回港後亦從未淡忘，尤其在今時今日無法公開悼念之時，轉化為不同的藝術作品。

呼喚情緒的藝術力量

黃國才去年沒到維園，選擇在海邊與朋友靜靜點起白蠟燭悼念，白蠟燭旁邊放了89民主女神像和反送中運動的香港民主女神像，各人頭戴繡上「榮光」、「手足」字款的紅頭巾，一邊彈奏樂曲悼念，拍了名為「8964612721831」的短片放上網。黃國才說作品受一宗內地新聞啟發，2017年7月劉曉波逝世，遼寧省有兩名維權人士到海邊祭奠劉曉波，用蠟燭砌成心形，隨即被大連警方帶走，處以10天行政拘留。

「呢啲係大陸生活嘅一種事實，好清楚話俾你聽，就算哀悼、悲傷，就算好個人、私密咁做都唔允許，個人感情都攞走，唔畀拜山、唔畀悼念、唔畀祈禱，呢啲嘢會唔會嚟香港？我覺得一定會，所以驅使我點解早啲學習內地民眾做私人悼念。」

近年積極以藝術發聲的藝術家陳嘉興亦認同形式不重要，記憶才是關鍵。陳嘉興曾在前年六四前夕踏三輛車，在銅鑼灣街頭穿梭，車上有架有畫上人形的木板，模仿六四事件中，三輪車伕在長安大街運送死傷者去醫院的慘痛畫面。去年6月5日，他與三位藝術家朋友在政總前打扮成「坦克人」，烈日下站直，雙手手執膠袋，面對「門常開」，馬上引來警員登記其身份證。陳嘉興說，自己沒黃國才那樣悲觀，認為可以做的事還有很多，不過今年會怎樣悼念，他還未確實想法，「今年如果自己一個裝扮成坦克人有冇問題？如果咁樣都掂到條紅線就真係要走啦」。

黃國才認為，大多年輕人最先透過六四燭光晚會接觸這段歷史，但理解不同人對六四情感都有不同需要，亦非一定要跟隨支聯會燭光晚會的敬禮、聽歌、獻花形式。所以他在五、六年前已開始以另類方式悼念，例如在六四踏着國產單車，模仿89年踏單車前往廣場的學生，或者6月3日在東角道做行為藝術作品表達情感，目的是「呼喚返嗰種令你毛管戙嘅悲哀情緒，對自由民主嘅消失、對青年嘅逝去，如果你呼喚唔到，你1,000萬人去維園都係儀式嚟，藝術有呢種力量，可以有好多方式去做，唔一定要東角道。當局限越大，創意就會越大」。