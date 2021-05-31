【本報訊】兩名就讀明愛馬鞍山中學的男生被指前年11月將俗稱TATP的炸藥帶回校園，事後被控管有爆炸品罪，昨在區域法院受審。控方案情指，被告主動向化學科老師透露帶了「幾好玩嘅」化學物品回校，老師沒收物品後告知校長，校方決定報警。老師在盤問下表示，最初不知TATP是爆炸品，亦同意被告應不會在學校學習到有關知識，被告有可能不知道錫紙包內有爆炸品。

兩名被告依次序為當時18歲中六學生黎文光及16歲趙姓中四學生。二人同被控一項管有爆炸品罪，控罪指他們前年11月27日在新界馬鞍山錦英路2號管有一個錫紙包裝、載有八分一粒豌豆大小的粉末，即TATP高性能炸藥。黎另涉管有另一載有TATP的錫紙包及一枚空包彈，被控一項管有爆炸品及一項無牌管有彈藥罪。

指次被告或不知是爆炸品

控方開案陳詞指，黎當日早上排隊等候上課，期間向化學科老師張善恩表示帶了「幾好玩嘅」化學物回校，張沒理會他。至中午，張擔心該化學物有危險，遂到班房找黎。黎將一個錫紙包交給張，並表示內有TATP。同日午間集會，張看見趙手持一個錫紙包，外形與黎所帶的十分相似，遂上前查問，趙表示錫紙包內有茶葉。閉路電視亦拍到午間集會前，黎於有蓋操場坐在趙身旁打開一包錫紙。兩人觀看後，黎將錫紙包交予趙。張把事件轉告訓導主任，主任着趙留下，趙在查問下表示是玩的東西，「加水落去變凍好得意」。

張善恩昨在辯方盤問下供稱，最初不知TATP為何物，上網找資料才知是爆炸品。辯方質疑，張其後在禮堂發現類同錫紙包時沒有即時沒收，張解釋他擔心有危險，希望物品移動時「唔好咁多經手」。辯方追問：「學生移動緊（錫紙包）你唔驚？」張回應「都驚㗎」，但沒再解釋。張表示趙沒選修化學，中三科學課程的內容亦不包括爆炸品，「佢唔應該會喺學校入面學識」。觀乎趙在禮堂裏的從容表現，張認為他不似知道錫紙包內有爆炸品。

校長得悉事件後會見兩名被告。黎透露曾在家中測試涉案化學物，用火燒後只聽到「啪」一聲。警方及爆炸品專家接獲校方報警後到場，專家提取小量粉末進行火燄測試，顯示兩包粉末均為高性能起爆炸藥，其中一包粉末份量較多，可對人體造成嚴重損傷。

兩名被告同日下午被捕，趙在警誡下表示：「嚿嘢係黎文光同學畀我嘅。佢話燒咗會爆，殺傷力唔大。我唔想要，所以攞喺手唔知點處理。」

此外，黎的電腦瀏覽紀錄內有炸彈、炸藥及當時社會事件的相關資料。審訊今續。

案件編號：DCCC343/20