特首林鄭月娥為催谷疫苗接種，去信百間地產商、零售商、僱主聯會及同鄉社團，「呼籲」他們推出疫苗獎賞；又向政府僱員提供疫苗假期，已打針亦可追溯（backdate）針假補放。繼港鐵和海洋公園，迪士尼都宣佈送禮谷針。再有多間公營或法定機構跟隨推疫苗假期；其中九鐵表明早已打針員工享「特許缺勤」1天，亦准員工返工時間打針。

繼港鐵送500張全年任搭車飛、海洋公園贈優惠券谷針後，香港迪士尼樂園亦宣佈，所有醫管局員工及已注射至少1劑疫苗的樂園賓客，6月2至28日期間於網上登記成為「MyDisney Account」會員後，可於樂園內指定商品店舖，免費領取價值約港幣$250的禮品包乙個。每日有過千份名額，換完即止。

此外，再有公營或法定機構跟隨政府推疫苗假期谷針。由政府全資擁有的法定公營公司、九廣鐵路公司宣佈，由6月1日至8月31日，公司容許僱員在上班時間接種疫苗，每接種1劑疫苗可享「疫苗假期」1天。為肯定早已接種疫苗的九鐵僱員，他們若已於5月31日或之前接種疫苗，可按打過的每劑疫苗，申請特許缺勤1天。

香港公開大學亦宣佈，由6月1日至8月31日，大學員工每接種1劑疫苗，可享「疫苗假期」1天，讓他們在接種後有充足時間休息。而為肯定員工對抗疫的支持，已於5月31日或之前接種疫苗的公大員工，亦可於明年3月31日或之前申請特許缺勤1天。

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