市民去年2月29日在旺角一帶悼念太子站8.31事件半周年，有休班輔警被指向人群掟膠水樽，連同涉嫌藏有雷射筆、螺絲批與噴漆的兩名男女受審。帶隊掃蕩的小隊指揮官今接受辯方盤問時同意，他有在其他反修例運動的案件作供，惟該案裁判官不相信他描述的版本，終裁定有關被告拒捕罪脫。

三名受審被告是女文員麥安怡（27歲）、售貨員黃欣龍（29歲）及報稱無業的陸冰溢（24歲）。陸為輔警，現已停職，他被控在公眾地方擾亂秩序罪。麥涉在彌敦道610號外管有噴漆及螺絲批，否認管有物品意圖損壞財產罪。黃否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及雷射筆。

事發時為港島總區內部保安大隊第二小隊指揮官的高級督察余承豐，今早接受辯方盤問。他同意自反修例運動以來，本案不是他首次以證人身份作供，他曾就一宗拒捕案作供，亦知悉該案裁判官不接納他的供詞而裁定被告罪脫。

搜袋女警誤稱背囊套為風褸

辯方指當時市民依余的指示離開，而在彌敦道610號對開被截停的人士並非全都是示威者，與較早時發生的非法集結無關。余不同意。

女警王潔芝（譯音）今早供稱，事發時她駐守港島總區第二梯隊第三小隊，當晚為被告麥安怡搜身，從麥的背包找到白菊花、口罩、噴漆、螺絲批、手套、電筒、黑色風褸、生理鹽水等。王今獲准檢查及打開包着證物的膠袋，改口稱其中一項證物不是黑風褸，而是黑色背包套。她續稱，同袍以參與非法集結及藏有工具可作非法用途罪名拘捕麥，麥當時沒任何回應。聆訊下午繼續。

【案件編號：KCCC2134/20】

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