曾入稟追究警方的「爆眼少女」，近來被紅媒煞有介事地形容為「安然無恙」地離開香港，現警方更擬起訴她煽惑暴動等罪。而捲入事件的醫管局，亦遭各大黨媒抨擊為「包庇」該少女。單憑一張在機場拍攝的照片編造的故事，可信程度有多少，相信自有公論，而且部份「忠誠廢物」議員不容他人從創傷中康復的心，亦是相當歹毒。至於以原告變被告的「改寫」歷史手法，其實早已非第一次。

7.21元朗白衣人襲擊事件，不論是《鏗鏘集》及《鏗鏘集：誰主真相》，其調查式報道已巨細無遺地指出事件的前因後果，而當時由港府聘任的海外調查專家Clifford Stott，於2020年11月也自行向國際社會發表報告，表示7.21事件屬警方「不作為」，更成為後來一連串升級事件的導火線。時至今日，不單未有涉事警方高層被問責，而作為原告的林卓廷、負責編導的港台前職員蔡玉玲，分別於今年內成為被告甚或定罪，前者現更因其他案件而身陷囹圄。

再加上2020年8月由林鄭親口承認的「香港沒有三權分立」，繼而利用多間紅媒強調香港的「行政主導」作為助攻，否定多年來由教育局、司法機構等官方媒界對「三權分立」的理解，足見香港已進入重要的歷史分水嶺，政權正要將港人對重大事件的理解及認知，經教育、法律及其他手段「重新編纂」，而這種手法，又被稱為「歷史修正主義」。

操控論述以達政治目的

據牛津字典的說法，「歷史修正主義」一般適用於部份歷史學者為達致某種目的，否定一些主要歷史事件，例如種族屠殺行為。於殖民時期的美國及澳洲，修正主義學者則廣泛利用編纂手段，挑戰當地原住民身份、地位，從而鞏固管治。意大利歷史學者Giovanni Cattini則直接在《Transfer: Journal of Contemporary Culture》表示，「歷史修正主義」的用途，通常與操控重要事件論述有關，並期望以此達到若干政治目的，簡言之就是為政權服務。

中國國家主席習近平於今年4月份的一次黨史學習動員大會中，強調「要旗幟鮮明反對『歷史虛無主義』，澄清對黨史上一些重大歷史問題的模糊認識及片面理解。」而黨媒《求是》正引述了這段講話，並多次強調「中國特色社會主義好」、「馬克思主義的真理性」等，明顯是認為「正確」的歷史觀，必須經黨的決定、同意，其餘一切的認知，在中共眼中就屬「欺騙」及「迷惑」。這種全盤否定其他歷史認知的手段，正是極權所為。

眾所周知，香港由「自古以來」已是中國一部份，後來新華社又改為「秦朝以來」是中國的一部份，為何不是夏商周而是秦朝，其「大一統」的思維，相信是路人皆知，也充份展現「歷史修正主義」的專家誰屬。

家興

自由撰稿人