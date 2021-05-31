【本報訊】警方前年11月連日圍堵理工大學內的示威者，大批市民到油尖旺上街「圍魏救趙」，試圖營救被困校園的人。其中旺角及油麻地一帶有人堵路及縱火，四男被控參與暴動及禁蒙面法等罪，案件昨於區域法院續審。其中40歲被告電工自辯指，當日與友人用膳後，打算往桑拿店揼骨，惟途徑彌敦道橫巷時，遭突然衝入的警員以警棍毆打，警員更邊打邊罵：「死曱甴！你仆街啦！」被告及後證實右手手指被打至骨折。

被告依序為學生勞俊坤（23歲）、測量員黃新民（28歲）、客戶服務員連潤發（30歲）以及電工鄭信達（40歲），各被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日在彌敦道與窩打老道交界附近犯案。

被罵「死曱甴唔好扮嘢」

鄭信達自辯時透露，案發前一晚他與友人在旺角吃消夜飲啤酒，至翌日凌晨4時許。他其後決定獨自到富士桑拿揼骨，其間見警方施放催淚彈。當他走進彌敦道一條橫巷時，多人在其身邊跑過。他下意識跑進橫街的盡頭方向，接着防暴警衝入橫街，二話不說以警棍毆打他四至五下，並且邊打邊叫：「死曱甴！你仆街啦！」他曾嘗試解釋只是剛用膳完畢，打算去揼骨，他指曾光顧該桑拿店約10次。之後他蹲在地上護着頭部，警員為他鎖上膠手銬。

警員帶被告上警車時說：「死曱甴！唔好扮嘢！」及後帶他到紅磡警署。被告曾要求致電上司，惟遭拒絕，其後警員替他錄取口供。兩天後，被告前往求醫，證實右手食指骨折紅腫，獲批四天病假。

案件編號：DCCC376/20