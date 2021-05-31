【本報訊】今次被破壞山墳，屬於李錦記創辦人李錦裳和第二代掌舵人李兆南，以及兩人的妻子。李錦記蠔油家喻戶曉 ，至今創立130多年，「醬油王國」1888年由李錦裳創立，以賣蠔油起家，但蠔油的發明實屬意外，從此成為李錦記起家的「生招牌」。第三代傳人李文達更於2019年登上《福布斯》香港富豪榜，進一步發展成為千億巨企。

「熊貓牌」打入美國市場

創辦人李錦裳早年偕母到廣東省珠海南水鎮生活，據悉開食店維生，蠔油的出現並非經他刻意實驗而成。李錦裳一次煮蠔時「瞌眼瞓」，結果白色的蠔汁都已熬乾，鍋內剩下深色的稠汁，他好奇一嚐稠汁味道，意外發現其獨特鮮味，於是心生賣蠔油念頭。

李錦裳遂創立李錦記蠔油莊，以家庭工坊規模經營。 但好境不常，1902年南水鎮發生大火，蠔油莊廠房化為灰燼，李錦裳無奈與妻子梁糖舉家撤走，到澳門發展重新建立業務。

至於同葬該墓為李錦記第二代傳人李兆南，是李錦裳的第三名兒子，李兆南1920年接手公司業務，與兄長李兆榮及李兆登一同打理。李錦記於1930年代以蠔油及蝦醬聞名，雖然公司規模小，但成功在澳門打出名堂。

1932年，李兆南決意於香港開設分公司，隨後更把李錦記總部遷移香港，繼續拓展生意，更闖出港澳，打入亞洲市場， 亦外銷至北美，成為當地不少中餐廳及華僑家庭必備品。

李兆南膝下有多名子女，曾有一子一女夭折，之後第三代傳人兒子李文達出生，其後再育有一子六女。李兆南為人開明，鼓勵兒子李文達向外發展，未有強迫承繼祖業。

至60年代後期，李錦記經歷分家，李兆南與兒子李文達最終手握全部祖業股份，李文達把祖業再推高峯，將「前舖後廠」的家庭式事業發揚光大。

據悉李文達兒時經常逃學回家煮蠔油，故此熟知整套工序。李文達長大後發展外貿生意後，才繼承祖業，其間以「熊貓牌」打入美國市場，並為品牌重新定位，於80至90年代大賺逾億美元，正式成為「醬油王國」。