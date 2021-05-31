【8.31半周年案】

【本報訊】市民去年2月29日在旺角一帶悼念8.31事件半周年，有休班輔警被指向人群掟膠水樽，昨與涉藏雷射筆、螺絲批與噴漆的兩名男女受審。帶隊掃蕩的小隊指揮官作供期間不時以「暴徒」形容示威者，他不同意辯方指現場被截的人不一定是示威者，聲稱根據條文，所有在場人士都屬參與非法集結。

「有防線唔代表走唔到」

三名被告是27歲女文員麥安怡、29歲售貨員黃欣龍及報稱無業的24歲陸冰溢。陸為輔警，現已停職。麥涉在彌敦道610號外管有噴漆及螺絲批，否認管有物品意圖損壞財產罪。黃則否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及雷射筆。陸被控在公眾地方擾亂秩序罪。

小隊指揮官高級督察余承豐供稱，警方當晚11時許沿彌敦道向南掃蕩，其間約150人聚集，他們多數穿黑衣和拿鐵通，向警方射雷射光或擲膠樽，又說「黑警，X你老母」等語挑釁。余多次警告示威者及「暴徒」沿豉油街離開，惟不獲理會，再掃蕩時約50名「暴徒」跨過石壆到對面行車線或沿豉油街逃走。及後同袍截停約100人，當晚共拘捕77人。

余在辯方盤問下同意區內有很多警方防線，而他沒跟西洋菜南街佈防的指揮官溝通。至於辯方質疑余着現場人士行向豉油街，但該處另有防線令市民被圍困，余謂：「有防線唔代表走唔到。」

辯方再指當晚為周六，雖爆發疫情，惟未有限聚令，有食肆營業至晚上，當時有很多人在街上，余反問：「你意思話除咗暴徒，條街仲有好多人？我唔知道。」辯方另指現場被截停的人不一定是示威者，或是市民。余不同意，更聲稱根據條文，所有在場人士都屬參與非法集結。聆訊今續。

案件編號：KCCC2134/20