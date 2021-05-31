【本報訊】李錦記集團近年捲入多宗糾紛，包括旗下內地最大直銷企業「無限極」前年捲入多宗保健品醜聞及命案；近年李錦記家族墓地附近土木遭砍伐，被質疑破壞生態；李家過往亦爆出分家風波。

根據報道，李錦記旗下內地最大直銷公司無限極2019年初先後捲入多宗保健品醜聞或命案，包括陝西三歲女童因日服用無限極八種產品，被診斷出心肌損害、低血糖等；重慶29歲患癲癇症男子服用無限極產品八天後猝死；河南「結石寶寶」吃後患尿毒症亡等，事後集團宣佈整改。本報記者昨先後到無限極在港公司及李錦記健康產品集團總部了解兩年來情況，惟職員稱不知情。

第三代為分家對簿公堂

此外，每年李錦記家族成員和員工均會到荃灣下花山的家族墓地拜祭創辦人，2017年4月有生態考察人士發現墓地附近植被遭破壞，樹木更被砍伐。當日李錦記第四代掌舵人李惠中祭祖後，拒回應是否因掃墓砍樹。

李錦記家族曾出現分家爭執，第一次是上世紀70年代初，創辦人李錦裳去世時將股份分給三個兒子，三子李兆南盼守住家業，惟兄長擬出售祖業移民至海外，引發分家風波。最終李兆南及兒子李文達傾盡所有財產，以一房之力購兩房股份，令李錦記股份由一房人掌握。

第二次是1987年李文達弟弟李文樂因患病提出分家。當時李錦記正興建大埔廠房，李文達和弟弟協商不果，兩兄弟為了股權分賬而對簿公堂，最終李文樂接受李文達開出條件，收取7,000至8,000萬現金退出李錦記。

受內地90年代起規管傳銷及直銷企業影響，李錦記曾打算關閉無限極前身的南方李錦記公司，但第四代李惠森不滿，再出現分家糾紛，李惠森最後重返家族，大團圓結局。