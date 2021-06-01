明愛馬鞍山中學前年11月疑有學生收藏俗稱「TATP」的爆炸品，兩名男生事後被控管有爆炸品等罪，案件今續審。控方爆炸品處理專家供稱，檢驗案中爆炸品後證實屬初級起爆炸藥，最多份量的一包，燃點後可造成爆炸，最壞情況是造成骨折，「炸甩」手的機會微。

爆炸品處理課警司黎遨遊供稱，前年11月27日接報到馬鞍山中學現場處理懷疑爆炸品。他抵達後，從現場警員和學校化學科老師得知涉案爆炸品情況，老師曾提及TATP字眼。黎其後戴上防彈頭盔、護目透明面罩，穿上避彈衣、抗火保護衣和手套後，進入學校地下男廁，看到一大一小包用錫紙包裹的白色晶狀粉劑，分別載有總量等同4粒豌豆的粉末，以及八分之一粒豌豆的粉末。

黎先後將兩包粉末打開，取小量以儀器作測試後，證實粉末為TATP。他並以極輕柔手勢，將其餘粉末放入載有火酒的採樣樽，以減低粉末的化學敏感度。他將剩餘在紙皮上的粉末，利用膠匙羹撥成一條幼線，然後點燃粉末一端，粉末瞬間發出閃光，並升起1呎高火光，但轉瞬即逝。

黎表示，TATP屬初級起爆炸藥，是高性能爆炸品，特性是敏感和危險，但它不似礦場或軍用炸藥強，估計爆速是每秒1,000米，潛在爆炸力不容忽視。TATP對熱力、震盪、磨擦、靜電、撞擊皆敏感。黎指，經測試後，得知涉案粉末是以過氧化物為基礎的爆炸品。

警司：份量較少一包粉末只會輕微燒傷 「連水泡都冇」

黎表示，份量較小的一包，因只有八分之一粒豌豆大的份量，威力較小，故即使放在手上點着，最嚴重後果也是輕微燒傷，「連水泡都冇」，連痕迹也沒有。至於份量較多的一包，若將粉末聚在錫紙一處握於手中，強塞火柴入內，點燃可發生爆炸，有機會造成手部指骨骨裂或骨折，但「炸甩」手指機會甚低。

他接受盤問時承認，整個過程未有聞到洗甲水味，而製造TATP其中一種成份，正具有洗甲水味。但他指，過去接觸和處理TATP，也從未聞到洗甲水味，可能因製造中的清洗程序，將味道洗走。

軍械法證專家黃金鋒則供稱，他負責檢驗案中檢獲的金色彈藥，結果證實是一發火藥驅動工具的「空包彈」。黃表示，空包彈是一發由彈殼、激發火藥和推進火藥幾個部件組成，而沒有實彈彈頭的彈藥。激發火藥會因撞擊而大燃燒，進而點燃裏面的推進火藥，燃燒膨脹產生氣體時，壓力增強至某一點，氣體會衝出，形成強烈氣流，同時產生聲響和火光。

黃表示，涉案的空包彈設計是用於驅動工業用的打釘工具，彈尖漆有紅色，屬大威力彈種，能量源就是火藥。空包彈雖可用於道具槍、軍事模擬訓練用途，但仍具有一定危險性，若放在近距離，當高熱高壓氣體排出時，身體柔軟部位如眼睛，有可能被灼傷。

【案件編號：DCCC343/20】

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