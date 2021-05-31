〈躺平即是正義〉的網文在4月17日問世後，「躺平」在中國網絡上熱爆，官媒是一面倒批判，繼續灌輸奮鬥是幸福的雞湯，網民則多表達「想要有自尊地躺着，而不是毫無尊嚴地跪着」。香港媒體多以旁觀者置評，且偏重經濟活動，其實，香港青年無論是經濟上，還是政治上，今時今日更應該躺平，但這又何異於對中國崛起、香港重回正軌的嘲諷，豈是當局所能容忍的？

躺平者要在寬容社會才能生存

被稱為「躺平學」創始人的「好心的旅行家」在帖子〈躺平即是正義〉裏說：「既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」帖子一呼百應，網友們爭相敍述各種躺平故事和心得，百度躺平吧的帖子已接近50萬條，而官媒和御用學者的批判，更使躺平從經濟範疇向政治範疇延伸，出現了當局更不想聽到的聲音：「社會險惡，先躺為敬」、「躺平是年輕人的非暴力不合作運動。」周日，豆瓣躺平小組因出現眾多躺平者宣言被關閉，微信、微博、知乎等媒體的躺平者能否繼續暢所欲言，不無疑問。

其實，「躺平」一詞雖新，故事並不陌生。日本的宅男、韓國的「三拋族」（拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子）、台灣的「小確幸」等，都是類似的理念或族群。所不同的是，他們沒有受到官方的批判。民主政權可能不會承認社會固化、權貴壟斷利益令年輕人失去上進心，但也不會無恥到把百姓都當韭菜割，不會無恥到去指摘「躺平可恥，哪來的正義感」。

躺平者總究要在寬容的社會才能生存，免於被道德、政治綁架。有網民說：「鐮刀才會反對躺平，因為躺平的韭菜割不到。」然而，專制政權割韭菜的能力永遠不是常人可想像的。有網民圖文並茂地說明國產收割機收割到幾乎貼地的水稻的情形：「國產收割機杠杠滴。躺平沒用，一樣被收割。」中國剛出台生育三孩政策，有網民譏諷：「韭菜不夠割了，逼你種韭菜。」令新生躺平一代心有餘悸的是，1970年代，前蘇聯曾發佈《關於加強同逃避社會有益勞動並過反社會的寄生生活者鬥爭的措施》，有些聯邦更明文規定，適齡勞動者如果一年工作不超過四個月則為寄生蟲。

香港政治躺平者沒有立足之地

令人欷歔的是，以獅子山下拼搏精神見稱的香港青年，如今與躺平的內地青年是同病相憐，甚至面對更惡劣的環境。經濟上，香港階層固化的問題不亞於日本、南韓，高樓價的「深層次矛盾」早已令一些年輕人寧願過佛系生活，放棄追逐置業夢。政治上，隨着中國人大制訂的港區國安法、港區選舉法實施，不只雙普選夢已成空，連原享有的自由都在消失。躺平問題，不只是社會流動、資源分配、買樓置業、勞工權益等經濟民生問題，更是民主、自由、人權的政治問題，無力感之下，除了移民，還有甚麼比躺平更合適？

然而，樹欲靜而風不止。在香港，想躺平談何容易？不只香港的社會福利，不可能像北歐國家那樣可以維持躺平者的生存和尊嚴， 更有道德批判、政治批判，足以摧毀躺平者。林鄭月娥向中國官媒控訴香港的「躺平者」：「你要他打針他不打，你要他檢疫他不去。」梁振英更警告：「市民是否接種疫苗，一如其他防疫抗疫規定，不能任之由之。」

由此可見，在香港，經濟上的佛系、躺平者，或許還有生存空間，但政治上的躺平者遲早沒有立足之地。當初選成為危害國安重罪，當呼籲不投票、投白票成為刑事罪行時，你還想躺平，不去投票給愛黨者？說不定哪一天就變成不履行公民義務，構成干擾政權履行職能、危害國家安全，下場絕對比前蘇聯的寄生蟲可悲。

李平

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