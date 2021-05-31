【本報訊】以市價六折推售的四個全新居屋屋苑，首批110名申請者昨日開始揀樓。房委會透露，昨日共有94名申請人出席揀樓，甩底率僅14.5%，對比上期居屋首日揀樓甩底率的33%大幅減少。其中最為矚目的「樓王」鑽石山啟翔苑B座33樓8室，更在半小時內被買家掃走。有申請者直言「打工仔」難上車，對於成功揀中啟翔苑高層單位感到十分幸運。

四個新屋苑分別為鑽石山啟翔苑、粉嶺山麗苑、火炭彩禾苑及馬鞍山錦駿苑，售價由約117萬至489萬元。房委會共接獲約23.6萬份申請表，超額約32倍。眾多屋苑中，以鄰近鑽石山港鐵站的啟翔苑最受歡迎，首日即獲選購68間，其中今期「樓王」啟翔苑B座33樓8室，開始揀樓後不足半小時已被揀中，該單位座向東南，實用面積502呎，售價488.86萬元，呎價約9,738元。

其他屋苑銷情淡 僅售出數伙

同座的三個低層單位，以及同座20樓至33樓的8號單位，亦分別在一至三小時內全數被揀選。至於其餘屋苑相對冷清，全日93個成交單位中，彩禾苑、錦駿苑及山麗苑分別僅售出五、七及四個單位。

白表長者李先生一家六口居住深水埗300多呎單位逾五年，昨日揀中相當搶手的啟翔苑B座高層的8號單位，單位價錢約487萬元，他笑稱「因為我個車牌係308，所以我揀返308」，又指「（單位）合我心水⋯⋯感受咪覺得自己幸運啦！」

被問及購入的樓價近500萬元，李先生無奈指「貴都冇辦法」，因自己無力負擔私樓，但又超過公屋入息，「𠵱家打工一族係咁淒涼，冇辦法喇，咪想買居屋」。

房委會亦推出95個因撤銷買賣協議而重售的居屋單位，昨日共售出九間。白田邨重建戶黃女士揀中重售、位於長沙灣凱德苑的高層單位，因鄰近長子的居屋，直言是「自己嘅心願」。

黃女士以大約450萬元的價錢購入單位，指去年因考慮到經濟能力而沒有申請凱德苑，但家中年輕一輩喜歡這個單位，故決定購入，將與小兒子一家同住，提到三代同堂，更難掩開心情緒。

綠表申請人趙先生過往抽了兩、三次居屋均失望而回，今次成功「中獎」，購入啟翔苑約462萬元的中層單位，盛讚屋苑交通方便。雖然已經退休，但仍選擇置業，他指原因在於「起碼都有間自己嘅屋呀」，又指幾名子女將會幫忙供樓。

房屋署表示，今日將邀請約120名申請者揀選居屋單位。