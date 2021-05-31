【本報訊】47人案昨再提堂，不少被告出庭時精神不俗，多番向旁聽席張望及揮手。散庭時，有被告步入羈留室前向家人傳情，鄒家成則高叫：「一齊悼念六四呀各位！」有疑似男被告對着咪高峯說：「走啦，唔好打啦，嘥時間。」自案件首次提堂起一直遭還柙的袁嘉蔚及後申請保釋，惟再次被拒絕，法庭今天會處理趙家賢等人的保釋申請。

袁嘉蔚申保釋被拒

昨開庭前半小時，劉偉聰及鄭達鴻等早前獲准保釋的被告陸續進入法庭等候。開庭時，國安法官、總裁判官蘇惠德先步入法庭，及後遭還柙的被告才陸續獲安排出庭，他們未能如案件首次提堂般，趁開庭前的空檔與其他被告和旁聽人士閒話家常。黃之鋒和剪了短髮的「長毛」梁國雄等多名被告進庭後，一直站立並往旁聽席張望及不斷揮手。岑敖輝則向旁聽席打手勢，指着自己的左額角及心口。保安員則連忙示意被告謂：「坐低！坐低！」

本案共有36名被告還柙，大部份人沒申請保釋，獲准先行離開法庭，其間有旁聽人士大叫「頂住呀」，隨即遭身旁保安喝止。不少被告揮手回應，有被告大叫：「照顧BB呀！」譚文豪太太則向譚微笑，並指着手上電話傳情，譚豎起拇指回應。鄒家成步入羈留室前高叫：「一齊悼念六四呀各位！」另有被告向席上表示：「撐住呀大家！」席上有女聲回應：「愛你呀老公！」

袁嘉蔚昨由資深大狀祁志代表申請保釋，蘇官聽罷控辯雙方陳詞後拒絕批准。另外，由於當時已過了法庭一般辦公時間，早前一度開庭至凌晨2時許而備受抨擊的蘇官，將趙家賢的保釋申請押後至今，連同劉澤鋒、鍾錦麟、吳政亨、吳敏兒、余慧明、王百羽、范國威的申請一併處理。譚凱邦、陳志全則於周三申請。

案件編號：WKCC813/21