香港大學公共衞生學院講座教授林大慶指目前香港接種率僅20.5%，是全世界最低的地方之一。香港接種疫苗很方便而接種率偏低，他認為香港人應該感到羞恥，未能為香港以至全世界的群體免疫作出貢獻。林大慶為林鄭谷針工程助拳，怪罪市民，實在太難看！眾所周知，林鄭月娥的民望應屬全世界最低的領導之一，她早已失去了港人的信任，本應下台，之所以繼續在位，是靠執行極左政策討中共歡心，並且希望爭取連任，試問如此政客，怎可能令民眾願意主動跟隨？香港疫苗政策失敗，首要問責是林鄭一人！

為了挽救失敗的疫苗政策，上星期開始政府出盡九牛二虎之力，除了由林大慶指摘香港人外，亦軟硬兼施，最後出動利誘，所謂官民合力「谷針」，硬方面是懲罰唔打針市民，林鄭指，疫苗接種將會是日後外遊及到訪中國內地「必不可少的要求」，唔打冇得外遊。軟方面發動地產佬捐出住宅單位，抽獎贈送予已接種疫苗的市民，張建宗大力表揚，認為做法值得肯定，還有送機票、飲食折扣，總之今次谷針行動，乃林鄭連任工程，不容有失，所以在記者會後林鄭特別「懇請」傳媒為香港着想，「想各位傳媒嘅朋友，為咗香港能夠早日走出疫境，喺報道嘅時候，都盡量比較全面、比較客觀去報道呢啲情況」。

林鄭失信 好事也變壞事

過去兩年多低民望特首失信於民，施政即使本來是好事，也立即變壞事，而壞事則惡化成為危機。疫苗本身有爭議，但為了回復正常生活，即使沒甚麼谷針行動，西方國家的接種率也很理想，這屬正常反應，美國已經近四成人接種兩劑，接種一劑更達總人口一半。英國完全接種有32%，接種一劑達五成半。民選政府保障個人權利，很難採取「懲罰」拒絕接種者，只係靠社會知名人士及政治領袖催谷。林鄭至今仍將低接種率歸咎傳媒片面報道，所以她才「懇請」傳媒高抬貴手，多作正面報道幫手谷針。真正問題是出在她本人，民調中四成人給她零分，七成人認為她不適合當特首，她利用港台宣傳閹割選舉，收視「清零」，根本大家唔想見佢出鏡，亦唔想聽佢講。

一個正常人，面對這種情況，會改由專家掛帥，低民望政客不應自己搶住出鏡，因為只會適得其反。但香港政治奇怪之處是袁國勇、張竹君等人越退越後，林鄭越企越前。無他，選舉臨近需要爭取政治表演機會，向中央領導人證明自己志不求易事不避難，至於林鄭掛帥抗疫帶來的反效果，只要拿傳媒當代罪羊，便輕易過關。在中共直接管治下，內地官僚主義一套行事方式已經入侵香港，為投其所好，無時無刻總要表現特首親自部署、親自指揮，身水身汗。

誰說民主選舉才有政客show，獨裁體制下的政客show，更加難看！

劉細良

時事評論員