【本報訊】今年是港版國安法實施後首個六四，1989年學聯代表會主席林耀強、曾公開杯葛支聯會六四集會的中大學生袁德智，以及西貢區議員陳嘉琳日前發佈影片，表明「如果香港還有6月4日，我會堅持」。林耀強在片中直言政權想消滅六四歷史，他的責任及終生使命就是「傳承六四真相」。

區議員：六四不止於一晚

1989年以學聯代表會主席身份，在北京天安門廣場親身見證八九民運的林耀強在片中指，傳承六四真相是當年北京巿民和學生交託給他的責任，亦會是他的終生使命，「政權用盡方法，以謊言去掩蓋真相，希望消滅六四歷史，而我嘅責任，就係堅持去將真相傳承」。

曾公開杯葛支聯會六四集會的中大學生會首個本土派內閣「星火」外務秘書袁德智，在片中指香港在後國安法時代，「當擺站都被視為行得好前，當行禮如儀都被視為勇武，如果連悼念六四，呢個最基本嘅政治習慣都守唔住，我哋香港嘅抗爭空間只會逐步萎縮」。

西貢區議員陳嘉琳在片中提及去年六四「遍地開花」，港人在各區以不同形式悼念六四，不再拘泥於「維園儀式」，認為不論政治環境如何改變，港人從無缺席悼念六四活動，六四已是香港民主運動一部份，「只要有繼續堅持的人，燭光就不會熄滅」，並指：「六四不止於一晚，要將燭光燃點生活每一面，為同一個時空繼續堅持的人，加點點燃料，繼續燃燒。」