政府近日推出連串催谷接種疫苗措施，其中創新及科技局今日（1日）推出「安心出行2.0」應用程式，市民可透過掃瞄紙本或電子針卡上的二維碼，電子針卡就會儲存在「安心出行」程式內，日後若要出示針卡可利用「安心出行」程式展示，強調針卡不會備存到任何政府或其他系統。

創新及科技局局長薛永恒今早在電台節目表示，今日推出「安心出行2.0」應用程式讓市民下載或更新，已接種疫苗的市民掃瞄紙本或電子針卡後，可儲存在程式內，方便日後展示針卡。他指目前另一個應用程式「智方便」亦可存取電子針卡，但目前只有約30多萬下載率，相比起「安心出行」現時441萬下載率，希望更便利市民，讓市民用一個應用程式就能同時記錄出行及出示針卡證明。

蘋果手機用家以「智方便」程式 可將針卡收藏至電子錢包內

薛又指，用戶可自行決定是否選擇使用該程式掃描疫苗接種紀錄和檢測結果二維碼，對程式內有關資料有完全控制權，可以隨時更新或刪除，相關資料不會上載至政府或任何電腦系統。他又提到，本來在蘋果手機iOS系統使用「智方便」程式收藏電子針卡的用戶，將在1至2日內能夠把其針卡收藏至電話的電子錢包，當局有與其他手機平台商討同樣的電子錢包應用，料短期內能夠推出。

對於如有人把其他人的電子針卡截圖，偷偷作為自己的針卡使用，進入場所時相關職員無法核實用家個人資料，薛永恒稱不論紙本或電子針卡或上面的二維碼，都含有個人資料，提醒市民好好保管，不要把個人針卡或二維碼傳給他人。如有人取得他人的針卡進入場所，屬欺詐行為，有機會已觸犯法例，需面對刑責。

記者嘗試下載最新「安心出行」程式，發現介面加入了「電子疫苗接種及檢測紀錄」，用家需先同意其個人資料收集聲明，便可透過掃描二維碼上載針卡或電子檢測紀錄，儲存二維碼後如需要知道詳細個人資料，需再點閱個人資料才能查看；如嘗試掃描錯誤二維碼，程式會彈出「錯誤！無效的二維碼」。

專家：難以堵塞二維碼被盜用問題

資訊科技專家方保僑指，電子針卡所記錄的接種者資料政府本身已經擁有，故「冇話洩唔洩漏」，但確實難以堵塞二維碼被盜用的問題，因場所職員沒有權力核對身份證等資料，籲市民保護好針卡和個人資料，不要隨意將針卡二維碼或重要資料上傳至網絡，以免資料在網絡世界曝光。

他又指雖然「智方便」平台亦有讓市民儲存針卡，但兩者均需事先登記使用，亦非單單為電子針卡而設，如本身沒有使用「智方便」，安心出行或較方便。

電子針卡不會備存到政府或其他系統

政府資訊科技總監辦公室補充，為保障用戶儲存的紀錄和個人資料私隱，用戶每次均須使用開啓手機的生物特徵驗證或密碼，才可打開應用程式內的電子針卡或檢測紀錄。由於程式會加入收集和儲存用戶的電子針卡和檢測紀錄相關個人資料的新功能，用戶在首次使用新功能前，需要確認相關條款。

當局強調，使用新功能儲存在程式內的電子針卡，亦如用戶的出行紀錄一樣，不會備存到任何政府或其他系統，所有資料只存放用戶手機。

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