【本報訊】「32年過去了，我們依然看不到來自於官方對這一血案有任何的解凍和披露，1989年6月屠城慘案成為政府的禁區。」六四事件32周年前夕，天安門母親發佈祭文，指六四慘案是中共和中國政府不能迴避的責任，應拿出勇氣撥亂反正，「擔當起1989年這一反人類屠城事件政府應該承擔的責任」。不具名的天安門母親成員向本報表示，會繼續向政府討回公道；又表示香港這一波疫情既然已經過去，港府沒理由阻止六四集會舉辦。

天安門母親網站刊出今年的祭文，指六四天安門血腥鎮壓是「毫無人性舉世震驚的慘案」，祭文指出，今年是中共建黨100周年，中共總書記習近平曾說過中共要拒絕腐敗，而當年八九學運是以和平、理性的方式向政府表達反貪污、反腐敗的民意，不應視作為動亂，中共與中國政府迴避不了解決六四慘案的責任，期望他們能拿出誠意和勇氣，「依據法律實事求是地擔當起1989年這一反人類屠城事件政府應該承擔的責任」。

祭文又稱政府可從公佈死者名單開始，「逐步還原當年六四屠城的歷史真相。對遇難者親屬進行賠償，對當年下令開槍的責任者追究其法律責任」。祭文指，期待看到中共和政府就這一慘案躬身向全體國民謝罪。

稱倘無集會 港人亦不會遺忘

一名天安門母親成員對本報表示，中共延續執政，對六四慘案有不可推卸的責任，32年來家屬一直堅持要求與政府對話，「不能說現任官員認為與自己無關，就可以不解決，（現任官員）脫不了關係」。

據透露，一批遇難者親屬今年六四當日會一如以往前往萬安公墓拜祭。他又指，即使以後香港再無紀念集會，也相信香港人不會遺忘事件，「慘案留在每個中國人心裏，而且不論香港有沒有集會，遇難者親屬還會繼續向政府討回公道」。

另一六四死難者家屬吳麗虹原本為今年維園燭光集會準備發言稿，但由於集會被禁，其發言稿也在網站中刊出，當中提到吳的丈夫陳森林於六四被槍殺，當年二人的女兒只有8歲，她表示這32年可以承受生活上的困難，但一直壓抑她們心裏的痛苦卻沒有地方申訴。

今年天安門母親的祭文有122人聯署，兩名成員去年離世，據知，天安門母親成立至今，已有62人離世。

丁子霖：希望各方停止捐款

天安門母親發起人丁子霖也在早前發公開信，稱感謝32年來捐助的有心人，但是現在不少六四死難者遺屬都已離世，而遺孤已長大成人，有經濟能力，希望各方能停止捐款，為人道捐款畫上完美句號，「是你們的義舉幫助我們這些蒙難家庭度過了最為艱難的時刻」、「我將永遠銘記你們的愛心，並堅信你們的義舉必將為歷史銘記」。