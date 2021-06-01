前學生動源召集人鍾翰林早前被指違反港區國安法，被控分裂國家、串謀發佈煽動性刊物及洗黑錢等罪名，案件今於區域法院再提訊。辯方表明爭議錄影會面和口頭警誡供詞。案件定於8月16日審前覆核，11月2日開審，審訊將以中文進行。鍾沒有保釋申請，繼續還柙候審。

控方表明本案將依賴電腦鑑證證供、銀行交易紀錄及錄影會面內容。控方又透露，鍾在警誡下提供其facebook賬戶密碼，辯方表明爭議有關證供。控方將傳召兩名證人，均為拘捕被告的警員。

鍾去年底被裁定前年5月在立法會「煲底」侮辱國旗及非法集結罪成，判監4個月。據知他於今年3月初已就該案服刑完畢。

被告鍾翰林（19歲）面對港區國安法第20條「分裂國家罪」，涉去年7月1日至10月27日間，在香港與其他人積極組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或以武力相威脅，亦即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去、或非法改變香港特別行政區的法律地位。

至於串謀發佈煽動刊物罪，鍾被指去年4月29日至10月27日犯案，意圖引起憎恨及藐視特區政府、或激起對其叛離、激起香港居民不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定事項、引起香港居民間的不滿或叛離、煽惑他人使用暴力或慫使他人不守法或不服從合法命令。

兩項洗黑錢控罪則指鍾於2018年1月19日至去年10月27日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產、即以其本人名義在Paypal Hong Kong Limited持有的賬戶內總值約13.3萬元款項，其全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理有關財產；另涉於2018年1月2日至去年10月27日期間，在香港處理以其本人名義在香港上海滙豐銀行有限公司持有的賬戶內約58.3萬元。

【案件編號：DCCC27/21】

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