【本報訊】本港疫苗接種率偏低，商界近日陸續響應政府「谷針」，奇招百出。其中信銀國際指顧客如已接種疫苗，可享港元定期存款1厘年利率優惠；港鐵則送出500張全年車票，總值港幣1,000萬元。

券商送值150萬元股票

信銀國際指，由6月1日至9月30日止，所有新舊客戶出示已完成接種兩劑新冠疫苗之有效證明，以新資金敍造一個月港元定期存款，有1厘年利率優惠，較牌價0.01厘高。存款額由一萬元起，上限20萬元。本報計算過即使有1厘優惠，已打針客開立20萬元定存一個月，最多亦僅賺167元。

另外，港鐵送出車票，持有人可一年內無限次乘搭港鐵本地車程（機場快綫、 港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭等車費除外），詳細安排仍在計劃中。海洋公園亦推出優惠，於6月3日至30日期間，任何持有效入場門票或入場證、並已接種最少一劑疫苗的訪客，只需出示接種紀錄，可每人獲贈一套園內優惠券。

劵商睿智金融則宣佈，捐出價值150萬元的上海實業環境（807）股票，以抽獎形式送給15位已接種疫苗的香港居民，即每人可獲10萬元等值的股票。

行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人透露，飲食業界預備7月中向已接種疫苗的顧客推出「七月七折」優惠，鼓勵市民打針，計劃已有過千間食肆報名。他相信優惠會延續至9月中，優惠只限晚市，最少四人一枱，優惠資料預計6月公佈。