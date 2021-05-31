【本報訊】政府僱員成為谷針馬前卒，繼公務員之後，政府合約僱員、法定和公營機構員工同樣可享每針一天的「打針假」。當局未有回應會否懲處堅拒打針的公務員，但強調他們有義務打針。工會認為公務員拒打針的原因與市民無異，純粹是出於戒心，料打針假成效有限。

即日起至8月31日期間，所有政府僱員包括公務員、非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員，在接種每劑疫苗後，將獲得一日疫苗假期。而為了肯定較早前已打針的政府僱員對計劃的支持，所有在5月31日或之前已接種疫苗的政府僱員，可就每劑疫苗申請在明年3月31日之前放疫苗假，當局已向部門首長發出相關指引。公務員事務局長聶德權指，政府亦一併要求各法定和公營機構同樣為僱員實行有關安排，呼籲其他僱主仿效。

梁籌庭：誘因有限

被問到若公務員堅拒打針會否被追究，聶德權未有正面回應，但強調公務員作為特區政府服務市民的團隊，有義務主動接種疫苗，並且獲得員工同意。至於有多少公務員已打針，聶稱當局沒相關數字，但估計前線員工接種率應較整體接種率高。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，未有聽聞當局會懲處拒打針員工，認為公務員拒接種疫苗原因與市民一樣，「始終都係有戒心，同出面市民諗法一樣，唔係公務員特別唔想打針」。梁指在現行機制下，若公務員打針後不適，亦可求醫獲取病假，認為「打針假」誘因有限，公務員接種數字不會「爆炸性地上升」。

醫院管理局、旅發局、市建局、港鐵及海洋公園等多個機構昨隨即宣佈向員工提供最多兩天打針假。醫管局稱為確保公院服務不受影響，正研究休假詳細安排，會盡快公佈細節。港鐵指本月下旬會在九龍灣車廠安排疫苗外展接種服務，方便員工打針。

另外，金管局發出內部通告指，員工若已完成接種兩劑疫苗，可獲得兩日有薪假，該局員工總數約900人。證監會及保監局亦同步提供兩日打針假，多間銀行亦跟隨。