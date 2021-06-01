爛賭海關督察未經許可，向下屬索取五萬元貸款還賭債，下屬找來警員好友協助出資，惟警員最終未獲全數還款，向海關舉報，揭發案件。涉案海關督察早前經審訊後，被裁定未經行政長官許可而索取及接受利益兩罪罪成。暫委裁判官陳國維今判刑指，被告審訊期間為逃避責任而虛構人物，聲稱出面替他人借錢，辯護方式近乎訛騙，認為本案不宜判處社會服務令，終判被告即時入獄三周，並頒下彌償令，要求被告在6個月內向政府賠償4萬元。

早前已申請破產的被告鄭文傑（32歲）被控於2018年10月17日身為海關督察，向下屬劉港生索取五萬元貸款， 以及從劉的友人梁偉劍接受五萬元貸款。

辯方今求情指，被告對犯案有悔意亦一早知錯，只是無法接受定罪後會失去海關工作，才否認控罪受審。大狀形容被告是受賭博所累，導致精神崩潰而犯案。辯方呈上由被告及其戒賭輔導員撰寫的求情信，後者透露被告的情況一直有正面進展，並一直積極尋找人生目標，相信定能脫離賭博魔掌。

定罪後翌日已請辭 下屬替他還錢

辯方又指，被告在定罪後翌日已向海關請辭，現正努力求職；家人需要替他還債，故冀法庭予以輕判，讓他重投社會。

暫委裁判官陳國維判刑時指，被告的背景報告正面，他的人生努力奮鬥，考獲海關督察，但沉迷賭博令他泥足深陷、債台高築，因而愚蠢犯案；惟從辯方求情中得知被告正積極處理賭癮問題，希望他能成功解決。

陳官形容，被告為逃避責任，在審訊期間虛構人物，辯護方式近乎訛騙，令本案比一般案例更嚴重，構成加刑因素，不宜判處社會服務令，短期監禁屬適合刑罰。以4星期監禁為量刑起點，考慮到被告有悔意，減刑一周。

另外，庭上透露被告已向梁偉劍償還1萬元，其餘4萬元由劉港生替他償還，故梁在事件中並無任何損失。惟陳官認為，這變相令被告有4萬元得益，故頒下彌償令，要求他在6個月內向政府賠償4萬元。

【案件編號：ESCC2094/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）