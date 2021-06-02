政府昨晚（1日）宣佈，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）開會通過，由即日起只會公佈與疫苗接種有潛在關聯的死亡個案。特首林鄭月娥今早到立法會接受質詢時回應指，專家委員會的出發點是希望市民可「更好」掌握資訊，減少因資訊發放經過「某種報道」而引起不必要的誤會。

有議員提出當局推出針對疫苗的「威逼利誘」措施反令市民卻步，加上專家委員會的決定，或令市民對疫苗更沒信心，林鄭回應時引述政府專家顧問袁國勇的意見指，要解決市民對疫苗的猶豫，表述方法非常重要，認為政府應高調表明每日均有人因不同原因而不幸離世，而過往政府公佈有人在針後離世會令人有錯覺，或會影響市民信心。

林鄭重申，疫苗一定是「有得打就打」，全世界已接種近10億劑，反問為何只有香港屬例外及特別擔心；又直指本港2款疫苗均已獲世衞認可，呼籲市民不要猶豫，早日為本港建立免疫屏障。

對商界推接種誘因感高興 冀體現「民商官」合作

至於就政府日前提出若爆發新一波疫情，或將限制未接種疫苗人士進入部份處所，林鄭表示，不希望疫情再爆發時採取「一刀切」的防疫措施，又指若市民因健康理由而未能接種，一定可獲豁免。

就近日有意見提出政府應為市民接種疫苗提供誘因，林鄭回應指，涉及金錢或物品等直接誘因應由商界提供，對近日陸續有商界響應感到高興，又強調商界與政府有共同目標，均為希望香港盡快回復常態，體現「民、商、官」合作，而非政府認為應「落水」或「不落水」的問題。

林鄭又指，本港目前的疫苗接種率僅約21%，比率並不理想，尤其是有足夠的疫苗供應及良好、方便的接種中心之下，藉此呼籲市民盡快接種疫苗。

「來港易」仍要一段時間方落實

有議員就問到與內地通關的問題，林鄭回應時提到不時會就通關問題進行商討，她4月時在廣州與副總理韓正會面就曾提出相關問題，因中港兩地人員往來對本港經濟恢復至為重要；又指若本港現「清零」局面，就更有條件與內地商討，惟日後若有免檢疫往來方案推出，接種疫苗一定是必要條件。

林鄭續指，全世界疫情仍然嚴峻，因此通關問題要十分謹慎處理，本來承諾5月推出的「來港易」亦因近日疫情而要「放一放」，仍要一段時間方可落實。

稱無需要「監察式」要求報告接種情況

有議員則關注政府會否要求全體公務員及紀律部隊接種疫苗，否則須定期自費檢測方可進入政府大樓，林鄭回應指，已要求屬前線的約5萬名公務員或政府僱員打針或定期檢測，而目前政府僱員接受的檢測屬免費，日後或會檢視有否需要加大推動接種疫苗的力度。

林鄭又認為，完全明白政府應以身作則推動打針，惟沒有需要監察式要求公務員報告接種情況，當局亦會強烈呼籲及促成他們接種。

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