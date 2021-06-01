【本報訊】本港昨迎來今年首次紅色暴雨警告。天文台昨早及下午先後兩度發出黃色暴雨警告，並於5時許升級為紅雨警告，但維持僅一小時後，便改發黃雨警告。大雨期間，離島南區錄得逾百毫米雨量，新界及港島均發生塌樹意外，其中荃灣一個露天停車場，有大樹倒塌壓中兩部私家車，幸沒有人受傷。

荃灣塌樹壓私家車

本港昨日受一道低壓槽影響，廣東沿岸昨持續有驟雨及雷暴。天文台昨早8時10分，發出黃色暴雨警告，大批市民在大雨中狼狽趕車上班，黃雨警告維持近1.5小時後除下。至下午3時半，天文台再發黃雨警告，直至5時15分，升級為紅雨警告，是今年首次發出的紅雨警告，但僅維持一小時後雨勢減弱，6時15分改發黃雨警告。

天文台表示，昨午大嶼山及港島多處地區錄得約50毫米雨量。當中大嶼山南部、南丫島、長洲及赤柱更錄得逾百毫米雨量。

昨午4時許黃雨警告生效期間，荃灣青山公路富華中心對開露天停車場，路邊一棵約15米高、直徑超過1呎的大樹倒塌，壓中兩部私家車，私家車輕微受損，事件中無人受傷。消防到場用電鋸將樹枝清走。另外，港島跑馬地畢拉山徑有八米高大樹塌下，橫擋着畢拉山道一條行車線，消防到埸將樹枝清走，開放行車線後離去。