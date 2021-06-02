消息指，新冠疫苗專家委員會一致同意，將接種德國BioNTech復必泰mRNA COVID-19疫苗的年齡，由16歲降至12歲。部份受訪學生表明對接種疫苗有保留，擔心接種後有副作用，不建議12歲至15歲的家人接種。有家長則表示，需要更多數據支持接種疫苗是安全，才考慮讓12歲以上兒童接種疫苗。

中四學生Michael自言有12歲至15歲的家人，但不建議讓他們接種疫苗，擔心年齡太小，無法承受疫苗的副作用。他本人則會根據疫苗副作用、效用，決定會否打疫苗，又指「如果真係政策要打，冇得唔打啦」。

「冇打針就禁返學權 好unreasonable」

16歲的中四學生鍾同學認為，現時仍未有太多數據顯示青少年接種疫苗的效用及風險。近日政府為「谷針」，稱正在研究日後學生必須接種疫苗才能進入食肆或上學，她認為政策不切實際，不能因未有接種疫苗而禁止上學及上班，質疑政府如何確保每一個學生都能接種疫苗。

鍾同學又形容，有關安排本末倒置，直指「唔可以因為個目的係要學生打疫苗，就禁止佢返學嘅權利，我覺得呢個係好unreasonable（不合理）」。同樣是中四的張同學亦指出，現時有關接種疫苗的資訊不多，因此仍在考慮會否接種。

中六學生Kelly表示，現時接種疫苗仍有很多未知數，先前有出現接種疫苗後死亡案例，又指香港疫情未算嚴重，現時未有逼切地需要打疫苗。

家長譚太表示：「我對呢樣嘢冇絕對反對，但我覺得唔好一刀切咁去做，始終打針都係保障大家，但都要睇個人意願。」另一家長張小姐則認為，政府需要更多數據證實接種疫苗是安全，才有機會考慮12歲以上的小朋友接種疫苗。

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