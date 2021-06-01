【本報訊】前年11月理大抗爭者遭警方圍困，市民到油尖旺試圖以「遍地開花」式行動營救，逾200人被控暴動。有20人在尖沙嘴厚福街被捕，當中一男一女的案件原已定好審期，不過案件有新進展，昨午在區域法院提訊。控方透露被告提供了關鍵新證據，決定撤銷兩人的暴動罪。據了解關鍵證據是涉案片段。

官司糾纏年半

獲撤控的兩名被告為理髮師劉智恆（28歲）及女子吳海琳（22歲）。同一批20名被告早前分成兩案，劉、吳原定與女子梁瓊升（22歲）、伍姓男學生（16歲）和羅姓女學生（17歲）一同受審，案件定於9月14日開審，預計需時10日。

控罪日期為前年11月19日，劉、吳等被告翌日被押上法院提堂，換言之官司已開展一年半。案件昨由法官胡雅文處理，控方表示辯方提供了關鍵新證據，故對劉、吳兩人撤控，未有進一步公開說明證據詳情。

今次是反修例運動罕有撤控的暴動案，但並非首例。早前有兩名男子被控前年8月24日觀塘遊行中參與暴動，落案半年後獲撤控，兼獲訟費。控方當時指被告之一全副武裝，與暴力示威者集結，另一被告叫囂並指罵警員，可謂自招嫌疑，反對索取訟費；辯方則指對於穿戴防具的被告，控方指控只是他在警方驅散時逃跑，惟無論走或逗留均可被質疑，指控並不公道。

另一方面，抗爭案件辯方不時會尋找公開影片作證據。有22歲女子被指前年11月11日在理大附近撞跌和踢一名警署警長，其後獲撤控。撤控後辯方稱覓得網上影片，顯示警署警長從後撞到被告，繼而自己跌倒，再用棍指向被告，要求法庭記錄在案。

案件編號：DCCC1055/20