後日（4日）就是六四32周年，新香港下悼念六四的維園燭光被滅。商人周小龍轉發六四報道指，傳承六四真相是每個中國人的責任，他一定會堅持，而旗下的Chickeeduck天后及荃灣店，今日起一連3日在店內派發蠟燭，鼓勵市民以自己的方式悼念這天。

Chickeeduck在Facebook專頁指，今年維園內的燭光有罪，他們一於把蠟燭帶出維園外，讓香港人將這份正直的堅毅帶到香港各處。其中天后店已預備了幾箱白色蠟燭免費派發，附送支聯會的蠟燭紙托，至今日下午已派出50多枝蠟燭。店員透露，有市民專程來取蠟燭順便購物，亦有市民來購物順道取蠟燭；6月4日晚上7時店舖更會限量派發舊蠟燭，這批蠟燭由本地藝術家黃國才於近年的六四集會中收集，具傳承的象徵。

經常往返內地退休漢：今年悼念要be water

其中一名經常要往返內地的退休人士指，過去曾到訪維園六四晚會數次，他指悼念「隨心啦，如果係咁都冇辦法，無謂同佢硬撐」。他直指封殺六四不合理，以前真實發生過的事，當權者不承認史實，人民都有權去尋求真相，又多次強調今年要「be water」去悼念。

周小姐：點1枝蠟燭 祈1次禱 都是紀念

以往只在重要年份才出席六四晚會的周小姐則指，每年「到時到候」就會記得六四，不一定要刻意去一個地方，「你唔去一撻地方唔代表你忘記呢件事。我諗全香港好多人都睇住呢件事㗎啦，89年嘅時候。」她認為點一枝蠟燭、基督徒祈一次禱，都可以是一個紀念。對於行會成員湯家驊的「黑衣集結論」，她嘲諷「即係任佢噏囉一句到尾，佢幾時話你聽白色又唔得，嗰日就唔得啦總之就，即刻立條法」。

黃先生：警大陣仗設防「有啲多餘」

市民黃先生指，以前會與姐姐一起去六四晚會，今年會視乎她做法而跟隨。他認為警方大陣仗在維園設防「有啲多餘，冇乜必要，呢個係一個正常、普通嘅集會」。他續指，湯家驊的黑衣論「係廢話嚟」，自己會繼續穿黑衣，但坦言覺得今年活動減少、氣氛轉淡。他未聞六四館被封，認為六四館的意義是讓更多人了解六四事件始末。

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