今年度小一統一派位結果將於今明兩天（2至3日）揭盅。整個統一派位收生階段，只有取錄候補生（俗稱叩門）方由學校主導。移民潮影響下，料叩門加劇「音樂椅」效應。有當區受歡迎的小學校長指，將不會盡用浮動位（buffer）取錄叩門生，免弱勢學校面臨嚴峻收生壓力。

《蘋果》向六位校長了解當區取錄候補生情況，家長宜先參詳計劃「叩門」學校名單。

記者 羅惠儀

葵青區：學校受歡迎 更要留餘地

葵青區（64、65、66校網）將於2022年度落實小班教學。隸屬65校網的佛教林金殿紀念小學屬「大班」，每班可盡收至33人，即浮動位15個，再加上留班位4個，原則上共19個候補學位；就算屬受歡迎學校之一，該校去年申請者逾450名，校長兼香港佛教聯合會會屬小學校長會主席吳永雄多年來僅取錄5至8個叩門生，冀維持教學質素；至於不少學校用盡浮動位收叩門生，他指更大原因是小一統一派位程序，僅叩門階段，學校始有主導權取錄想要的學生：「收到幾個想要的學生便『收手』，不想做得太盡，令其他學校有收生壓力。」

他續指，與該區校長有君子協定，盡量不取錄獲派同區學校的叩門生。「如果要預計9月有學生走，此階段便盡收學生……我想都要對自己學校（辦學）有信心，而很多事都很難預計，學生要走，你盡用所有位收生又如何？到時一樣會走。」因此，他認為落實小班教學，能紓緩弱勢學校收生壓力。

中西區：自由取錄叩門生

香港潮商學校校長，兼中西區校長聯會主席詹漢銘表示，多年來區內學校並沒有協議，不取錄獲派同區校的候補生。「真的區情不同，我知道有些區須『加派』，亦有區的人口（流動）緊張些。據局方所講，中西區來年小一並沒有縮班，因此壓力較小。」該區家長群較多來自中產，他指，學生移民以至轉校往國際學校等會越來越多。「我預計叩門數字減少，因為整體學生數目確實少了，不過受歡迎學校不會有太大影響。對我校而言，應該會少了叩門人數。」

觀塘區：鼓勵先取錄他區學生

觀塘區共有46及48校網，觀塘區學校聯會副主席兼迦密梁省德學校校長李小娟表示，教育局最後落實觀塘區合共加3班；46網則每班加派至28人。

48網不乏「大校大班」學校，若悉數用盡浮動位及留班位，幾近20個學額，對同區面臨收生不足的學校難免有壓力。李小娟透露，區內校長沒有不取錄獲派同區學生的協定：「我們是盡量鼓勵同區學校先取錄他區叩門生。其實很難達到共識，因為兩區合共有不少學校……其實當局已經要加派，還要加班，我們都不希望弄致有學校要縮班。」

黃大仙區：不盡用叩門位收生

黃大仙隸屬43網的福德學校，校長許加路形容區內收生不足狀況嚴峻，單是自行分配學位階段，有逾一半學校收生不足；受移民潮影響，該校退學人數約20人，主要移民與返回內地就學：「我的學校家長亦不屬中產家庭為主，也有這個退學數字，確是有擔憂。雖然我來年開足4班小一，自行亦收足學生，但未知將來會如何。」該區學校早有君子協定，不盡用浮動位取錄叩門生，亦只取錄他區學生。「現實是，今年形勢如此，大家的收生壓力更大，我有8個叩門位，應該都不會盡用，如果每間都收足那8個位，可以令其他學校少了一班。」

元朗區：熱門校加派 盡量不收同區生

元朗74網受地理位置影響，部份網內學校跨越至天水圍，同時亦有村校。因此，未能在大抽獎「一擊即中」熱門市中心學校，被派至天水圍學校機會率亦高。

光明英來學校校長馮瑞德指，今年每班加派至28人，預計叩門位有10個。他一直希望各校網（天水圍72網、元朗73、74網）「生態平衡」:「暫時我們未有任何協議，盡量不收同區。不過，每班（叩門）收至30人一班已很盡。我們都不想天水圍區要縮班。」

屬72網的聖公會天水圍靈愛小學，校長孔偉成指並沒有參與當區校長會，指聽聞過校長會有建議元朗校網不加派。「有人（校長）建議不加派74網，加派72，不過教育局不同意。」

他強調該校沒有「縮班」危機，迄今約十多名學生退學，稱不上嚴峻。多年來亦未動用浮動位收候補生：「夠（學生）便算。叩門就要看有沒有學生走，少過25人便再收生。」

他指，若天水圍升小適齡人口減少，學額供過於求，難免有學校縮班或停辦，日後可73、74網建新校，或安排72網小學遷校至上述兩校網屬較合理做法：「或者是我間學校做好，吸引到他們（元朗）來讀書。」至於有不少家長形容74網為『地獄校網』，正是家住元朗有機會派位至天水圍，他不認同：「若家長住元朗，孩子考到港島聖保羅，一定不會覺得慘……慘，非因（家校）距離，而是辦學條件、質素。家長因為派到天水圍，要去叩門，是他們認為質素（不好），我認為每間學校都一樣好。」

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