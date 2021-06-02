據悉，政府疫苗顧問專家委員會成員，一致同意將復必泰疫苗的接種年齡下限制，由現時的16歲降至12歲，政府有望很快會公佈正式決定將疫苗年輕下降。食物及衞生局局長陳肇始今早接受港台節目訪問時表示，若降低接種年齡，會與教育局商討細節，包括是否安排到學校接種等。

政府早前已收到BioNTech復必泰疫苗接種年齡降至12歲的數據，並交予政府疫苗顧問專家委員會考慮。據悉，成員一致同意將復必泰疫苗的接種年齡下限制，由現時的16歲降至12歲。陳肇始今早在電台節目已表示，收到委員會建議後，可於短期内就降低接種年齡的申請，會盡快作出決定。她指，若降低接種年齡，會與教育局商討細節，包括是否安排到學校接種等。

12至15歲群組產生抗體比16至25歲高1.8倍

疫苗專家顧問委員會成員之一、政府專家顧問許樹昌在商台節目表示，藥廠的第3期數據研究超過2,200名12至15歲人士接種疫苗，產生的抗體比16至25歲群組高1.8倍，認為數據理想，暫時所有委員都支持降低年齡門檻。他說，一旦降低接種年齡，當局應提供多個方法讓學生接種，例如到校接種，並指若大部份人在新學年開學前接種，例如學校的師生接種比率，已高達6成至7成，相信對全日復課有正面作用，學生在戶外活動時可除口罩，但學生在室內仍要戴口罩，因為流感等病毒較易在學校及室內傳播，學校不時需要強制檢測。

至於會否再下調接種年齡下限，許樹昌指暫時未有低過12歲的研究數據，但數間藥廠已進行相關研究。

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