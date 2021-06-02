竹篙灣檢疫中心膳食供應欠佳，早前更出現懷疑集體食物中毒事件。食物及衞生局長陳肇始表示，衞生署已採用國泰航空為竹篙灣檢疫中心膳食供應商，民安隊亦增加設備協助加快派餐。衞生署亦將為檢疫人士提供更大流量的數據卡，食衞局正研究於竹篙灣檢疫中心增設無線電基站，最快本月展開相關工程。

陳肇始書面回覆立法會質詢時表示，衞生署已重新審視檢疫中心食物招標、物流配送及飯餐分發等安排。基於膳食供應商位置、送餐所需時間及相關經驗等因素，署方已採用國泰航空為膳食供應商，5月24日起為竹篙灣檢疫中心提供膳食，並於合約中要求膳食選擇、份量、溫度及衞生等方面符合質素。民安隊亦將添置設備協助派餐，確保短時間內將飯餐派送到檢疫房間中。

檢疫中心不設WiFi供應，檢疫人士使用網絡時諸多不便。陳肇始指，參考過往數據使用量，衞生署將為檢疫人士免費提供更大流量的數據卡，食衞局則初步擬定於檢疫中心增設無線電基站，正與相關部門研究細節，最快本月展開工程。

此外，衞生署將改建竹篙灣檢疫中心現有單位，提供更多家庭房間予檢疫家庭入住。建築署於6月至8月為鯉魚門公園及度假村進行改善工程，包括加裝及改善防雨水滲漏設備、翻新現有設施等。

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