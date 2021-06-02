內地教育部發佈《粵港澳大灣區語言生活狀況報告》，要求本港把普通話融入考評體系，並確立普通話與簡體字的法律地位。有大學主修中國古代文學的資深小學校長反對小學課程引入簡體字，因學童必捨難取易只寫簡體，嚴重阻礙學習繁體字；而且80%以上繁體字屬形聲字，學童能推敲意義，反觀簡體字沒有形聲、會意等組合，純粹符號。

有大學主修中國古代文學的資深小學校長，反對在小學階段以簡體字取代繁體字，包括引入在課程內。該校長指，這代學童因使用電腦關係，已不時執筆忘字，若同步學習簡體字，除易混淆外，亦趨向捨難取易，嚴重阻礙學習繁體字進程：「我覺得不要擾亂小朋友，你給他們揀，一定寫簡體字，不會再寫繁體字，沒有人再願意去學。」他質疑，現時不少人自稱懂得寫簡體字，亦未必寫到規範簡體字，更難全面推廣簡體字教學。

校長：大學睇內地書 即懂簡體字

該校長強調，中國造字最精彩地方，是有「象形、指示、形聲、會意」，由於八成以上文字屬形聲字，兒童學習中文字，往往能從文字的形聲推敲意義，正是學習中文可堪玩味的地方：「沒有一個國家的文字有齊『形、音、義』。簡體字歷史短，是撇除形聲、會意等組合，純粹是符號而已。簡體字永遠不能取替繁體字。」但他強調非不學習簡體字，待學童先掌握中文文字基礎才行；而他不過在大學時期，因閱讀內地出版參考書已能短時間學會簡體字。

至於向來支持「粵教中」的聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成認為，報告建議「增加教與學的動力」，該是指「教與學」普通話的動力，非與中文，亦非與其他術科的教學語言政策有關，呼籲外界勿庸人自擾：「何時香港的教學語言可用普通話，是全香港的語言環境改變，電視台廣播沒有人再講廣東話──起碼報告並沒有提這點，沒去那麼盡吧！」

孔偉成又指，報告建議普通話「融入考評體系」，即是以國家標準作考評。「要有信度、效度（考評），並非本地自己的標準，自然更有動力去教去學。」他續指，現時中、小學的普通話，非規定必考科目，若引入國家標準考評，自是提升水平，始有動力為教學語言作改變。「香港語文政策一直是兩文三語，那麼普通話是否應有循序漸進方向，提升學生能力？」

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