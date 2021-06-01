【本報訊】壹傳媒創辦人兼大股東黎智英的相關財產，早前已被國安處凍結，集團昨發公告指，前日收到國安處信函，確認黎智英不得直接或間接行使其所持壹傳媒股份的投票權，惟獲得保安局長授予的許可除外。本報昨向保安局查詢，回覆指危害國安是非常嚴重罪行，故按證據和法律的規定動用《實施細則》附表3下的權力。由於案件已進入司法程序，細節不適宜透露。

壹傳媒公告指，由於黎智英為公司股東而非董事會成員，預期禁止行使其所持壹傳媒任何股份的投票權，不會對公司營運及財務表現產生任何影響。黎現時擁有或被視為擁有壹傳媒18.78億股權益，相當於已發行股份總數約71.26%；公司剩餘股份（佔已發行股份總數約28.74%）的持有人，可繼續在公司股東大會上行使各自的投票權。

會計師：對自由市場一大打擊

有不願具名的資深會計師形容事件罕見，根據普通法，凍結令不包括隨意取締其受《公司法》保障的股東權利，包括投票權。他坦言連投票權都被剝奪，是對自由市場一大打擊，黎智英股份亦形同廢紙。

按上市規例，同股同權的上市公司，其在股東大會表決的議案，有超過50%股東同意便可通過。該會計師指，如按壹傳媒的特殊情況，由於大股東投票權「被報廢」，剩餘約28.74%股東或會被視為壹傳媒100%投票權的股東，故只要持公司14.37%以上股權，便變相可控制議案表決結果，決定公司未來去向。惟亦有股評人分析，被凍結的18.78億股僅失投票權，並非不存在，故應以26.36億股總發行股份作基礎。據公司章程，任何股東皆可提名董事。

除黎智英外，壹傳媒未見有股東持股百分之五以上。根據公司中期報告，截至去年9月底止，集團董事包括行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、台灣《蘋果日報》前社長陳裕鑫及主席兼非執行董事葉一堅，四人合共持1.74%股份，涉4,567萬股股份。

由於貨源疏落，市場人士認為有利壹傳媒股價。壹傳媒昨跌2%，收報0.212元，市值5.5億。