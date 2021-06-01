【本報訊】前年9月2日開學日，網民號召「港鐵超合作運動」，在不同港鐵站阻礙車門關上，警方拘捕多人。兩名學生早前經審訊後，分別被裁定在公眾地方藏有彈弓和鋼珠攻擊性武器及公眾妨擾罪成。裁判官施祖堯昨判刑指，報告顯示兩人沒有悔意，須判處懲罰性及阻嚇性刑罰，分別判他們入更生中心及一年監禁。

被告包括職業訓練局一年級學生連俊雄和大專生李浩森，皆為19歲。散庭後，有旁聽人士高喊：「照顧好自己啊！」李把雙手手掌放在頭頂、以手臂做出心形手勢回應。

辯方求情時同意，連近年行為不良好，但他在保釋期間有穩定工作，顯示他傾向改變，希望法庭判監盡快了事，讓他展開新一頁。辯方另為李呈上六封求情信，當中科學院副院長及通識科教授稱讚李天資聰敏，為人有禮，品行良好，虛心學習，態度認真，對社會變遷有所反思。

阻港鐵車門 大專生判更生

裁判官施祖堯判刑指，連中三輟學，曾與損友流連街上並曾自稱三合會，有包括入屋犯法，襲擊傷人、與16歲以下少女發生性行為等五次定罪紀錄，可見其守法意識薄弱。他並指，連所藏有的鐵珠可傷及眼睛及其他重要部位，最終判監12個月。

至於李，施官認為他沒展示悔意，案發於早上上班繁忙時間，對市民造成不便，李的行為必然會引發其他人跟隨犯案，激發情緒和引起衝突，望李在更生中心學習尊重法律。

案件編號：WKCC1383/20