新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（1日）宣佈，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下才會公佈。根據醫管局的最新滾動數據，過去一周增加12宗死亡個案是生前曾接種疫苗，並增加4宗流產個案是曾接種疫苗的孕婦。由2月26日至5月30日，累積有80宗死亡個案是生前曾接種疫苗，以及有23宗流產個案是曾接種疫苗的孕婦。不過接種疫苗後死亡或流產的比率，仍遠低於沒有接種疫苗而死亡或流產比率。

根據醫管局最新滾動數據，5月24日至30日增加12宗死亡個案，當中有6人是入院後死亡，有6宗是於急症室死亡，全部個案生前曾接種疫苗。另外同期新增4宗流產是曾接種疫苗的孕婦，34宗急性中風及16宗急性心肌梗塞個案曾接種疫苗。

2月26日至5月30日累計有80宗死亡個案生前曾接種疫苗，同期有23宗流產個案是曾接種疫苗的孕婦，以及有334宗急性中風及急性心肌梗塞個案曾接種疫苗。

針後死亡或流產比率遠低沒有接種者

不過數據顯示，沒有接種疫苗者中，每1萬人中有19.06人死亡，每1萬人中有7.8人流產，以及有7.04人急性中風及3.21人急性心肌梗塞。但有接種疫苗者中，每1萬人中只有0.58人死亡，每1萬人中有0.53人流產、1.8人有急性中風及0.66人急性心肌梗塞，顯示接種疫苗後死亡及流產比率，仍遠低於沒有接種疫苗。

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