周五（4日）是六四32周年，有傳媒引述消息指，警方於六四當日，將在維園部署至少千名警力，若有人在附近穿黑衫黑褲、點燭光及叫口號，或會被警告、拘捕及秋後算賬；警方亦會在港九新界其他地方部署警力，如六四紀念館、尖東海旁、中聯辦等，以防有人「遍地開花」。

警方今年再以疫情為由，反對支聯會在6月4日晚上在維園舉行燭光集會。港台及《星島》分別引述消息指，警方於六四當日將部署至少千名警力，在維園一帶佈防，主要人員是港島總區應變大隊，至同日黃昏更會將警力加碼，但具體部署需視乎是否有人在網上號召。至於港九新界其他地方，警力亦會部署警力以防「遍地開花」，如過去曾有人聚集的尖東海旁、中聯辦及最近重開的支聯會旺⻆道六四紀念館等，如有人在維園以外的地方悼念六四，警方將以限聚令處理。

傳維園內身穿黑衫、手持燭光被視為與集會有關

傳媒引述消息指，當日維園的限制範圍包括足球場及中央草坪，如有人身穿黑衫黑褲、手持燭光及叫六四相關口號，均會被視為與被禁集會有關，警方屆時或會拍攝情況，並對有關人士作出警告。如經警方警告後未有離開，警員或會拘捕有關人士，但即使離開，警方亦會根據拍攝片段及現場蒐證，經徵詢律政司意見後，將跟進有足夠證據的個案，甚至作出拘捕。

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