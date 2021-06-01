【本報訊】以嬉笑怒罵方式諷刺時弊的港台節目《頭條新聞》，去年遭通訊事務管理局裁定其中一集內容污衊和侮辱警方，港台其後更宣佈停播該節目。香港記者協會及港台節目製作人員工會去年8月就事件提請司法覆核，要求推翻通訊局決定，案件下周一（7日）在高等法院開審。記協稱由於法律開支高昂，現發起眾籌以支付訟費，目標金額為200萬元。

不接受匿名捐款

記協表示，由於保安局曾公開表明網上眾籌可能有涉嫌詐騙和洗黑錢風險，早前亦有發起眾籌的組織被凍結資產，為免惹起嫌疑，記協決定不接受匿名或任何有附帶條件的捐款，只會採用傳統的支票入賬形式處理。

記協稱已為是次眾籌開設一個專屬銀行戶口，呼籲有意支持司法覆核的人士，將支票郵寄到灣仔駱克道348-350號恆發商業大廈15樓A室（支票抬頭：香港記者協會），來郵需列明「《頭條新聞》司法覆核案法律費用」。記協強調會一律退回所有未列明用途的支票。

是次眾籌目標金額為200萬元，一旦捐款數目達標，記協會即時公佈及停止收款，籌得款項將全數用於《頭條新聞》司法覆核案，餘款將撥入「保護記者基金」， 為因工作而遭受暴力或任何侵犯的新聞工作者提供法律費用資助。

通訊局去年裁定，港台去年2月播出的一集《頭條新聞》當中，由藝人王喜客串主持「驚方訊息」環節具有污衊或侮辱警務人員的效果，裁定港台違反 《電視節目守則》第3章第2（b）段的規定，即「可能導致任何人士或羣體基於社會地位等原因，而遭人憎恨或畏懼或受到污衊或侮辱的材料」。

記協指通訊局裁決不但限制港台製作節目的自由度，更大幅縮窄香港媒體諷刺時弊的空間，遂於去年8月聯同港台節目製作人員工會提請司法覆核，要求推翻通訊局裁決，案件排期下周一在高等法院開審。