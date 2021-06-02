六四紀念館周日（5月30日）重開，同時舉行新年度主題展覽—「八九民運與香港」圖片展，展館重開3日，昨午突有食環署人員到該館調查，指支聯會未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》。支聯會今早約9時半就此發出新聞稿，指「六四紀念館」管理委員會經商議後，認為對事件需要進一步諮詢法律意見，及為保障工作人員及參觀者的安全，議決暫時關閉紀念館，直至另行通告為止。

支聯會在新聞稿中表示，「六四紀念館」5月30日下午2時重新開放，開館3天共有逾550人參觀，該會感謝香港市民的支持和毋忘「六四」。該會又指，面對當前困難的政治形勢，該會仍深信港人毋忘「六四」的情懷不會消失，亦寄語港人以智慧和靈活、堅毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己的方式，在合適的時間和地點悼念「六四」，讓真相不被消失。

蔡耀昌：政治劇變要重新思考

早前曾稱希望今年六四當晚，於「六四紀念館」悼念六四的支聯會秘書蔡耀昌，接受《蘋果》查詢時形容，香港政治環境變化得十分急促，目前他要重新思考當日如何悼念六四，暫時未有打算，「可能都要重新度一度，先至有一個決定」。

鑑於目前設於香港、全球唯一的「六四紀念館」前景難料，海外中國民運人士王丹昨日主張，在美國再行建立實體的六四紀念館，並希望最遲能在2024年「六四事件」35周年時開幕，以保存歷史記憶。

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