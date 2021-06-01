【本報訊】六四事件32周年前夕，六四紀念館本周日重開至昨日是第三天，食環署人員突然以活動未有娛樂場所牌照，兩度登門「掃場」查牌，向職員查核商業登記並登記身份證資料。支聯會秘書蔡耀昌不排除事件有政治原因。港台昨晚引述消息指，六四當日若有人在維園一帶穿黑衫黑褲、叫口號及點起燭光，有機會被捕。

昨午約2時五名食環署人員抵達六四紀念館，登記一名職員身份證後離開。約45分鐘後同一批人員再到場稱要查看商業登記，又要記下另外兩名職員身份證，有義工職員拒出示，人員逗留約45分鐘離開，其間約30名市民正在參觀。有職員稱，人員上門時稱獲悉該處有展覽會，問及有關領取娛樂場所牌照問題，職員解釋沒申請，「因為呢度唔係公共場所，要預約先嚟到」，人員終沒撿取物品，「只係影咗相」。

蔡耀昌稱舉辦展覽十多年首度有食環署人員查牌，要詳細了解，「但唔排除係政治原因」，支聯會面對各方壓力，難預測未來情況，強調支聯會未來會盡己能力，「喺合法同埋安全嘅情況下堅定做落去」。支聯會相信港人毋忘六四，寄語港人就算沒支聯會呼籲和活動，仍可以不同方式悼念，相信六四這議題面對各種打壓亦不會輕易消失。

近日社會對「結束一黨專政」口號有爭議，蔡指會更步步為營應對當前越發凶險的政治法律環境，支聯會不會自我審查。蔡傍晚補充，食環署人員到訪時沒支聯會成員在場，署方留電話要求他們回覆，未有票控，正研究如何處理。

民主女神案上訴得直

食環署回覆稱近日接獲投訴，有人在旺⻆道商業大廈單位內未領所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，經調查及取證，昨向涉違反《公眾娛樂場所條例》人士展開執法程序。翻查資料，2010年5月29日支聯會在時代廣場擺放民主女神像及「天安門屠殺」浮雕，常委李耀基被食環署指違反上述條例罰款2,000元，2015年上訴得直兼得堂費。

港台昨晚引述消息指，六四當晚警方在維園一帶將部署至少1,000警力，主要包括港島總區應變大隊，具體部署多少警力視乎未來幾天有否人作網上號召。消息又稱，去年有人在六四當晚進入維園被控告及判監，法庭已有清晰說法，公眾集會及遊行上訴委員會日前已經駁回支聯會上訴，若今年六四再有人參與、宣傳或公佈任何未經批准集結已屬違法，警方會按法庭裁決嚴正執法。

至於警方在怎樣情況下會執法，消息指是否違法要視乎行為舉止，如果六四當日有人在維園一帶穿黑衫黑褲、叫口號及點起燭光，有機會被視為與被禁止集會有關，警方可能會在現場拍攝再事後處理，亦可能要求停止有關行為或作出警告，甚至作出拘捕，若有人在其他地方作悼念行為，消息表明會按限聚令處理。