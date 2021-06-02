47人因組織及參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，案件早前在西九龍裁判法院再訊，案件押後至7月8日下午作為轉介高等法院的提訊日。案件首度提堂至今三個月，僅11人准保釋。法庭原定今處理譚凱邦和陳志全保釋申請，惟今早只得譚出庭提申請。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽取控辯雙方陳詞後，拒絕譚的保釋申請。譚須繼續還柙，他亦放棄每八天保釋覆核。

控方由律政司高級檢控官羅天瑋代表，譚凱邦由大律師馬維騉代表陳詞。

開庭後，譚凱邦步出羈留室，向旁聽人士揮手，精神不錯。譚與坐在旁聽席第一排的太太對望，顯得相當雀躍，他們亦向對方送上飛吻。在馬大狀陳詞期間，譚太一度啜泣拭淚。

蘇官聽罷陳詞，認為沒有充分理由相信譚獲保釋後，不會繼續作出危害國家安全的行為，故拒絕讓譚保釋。散庭時，旁聽人士向譚高呼：「撐住呀！頂住呀！」譚用力揮手回應後步入羈留室。

醫生建議切除腫囊 懲教未安排手術

據庭外了解，譚凱邦自還柙開始發現口腔內舌底有腫囊，腫囊由最初5毫米大小，每月倍增至今逾3厘米，直徑相當於一個5元硬幣。經電腦掃描檢查後，醫生相信該腫囊屬良性，但它很大機會繼續增生，故建議譚盡快動手術切除腫囊，避免病變。現時懲教署只為譚提供止痛藥紓緩痛楚及不適，並未有為他安排手術。

還柙被告當中，八人昨提出保釋申請，蘇官聽罷陳詞後拒絕趙家賢、范國威、王百羽等七人保釋外出，吳敏兒則主動放棄申請。

本案前日在西九龍裁判法院再訊，律政司決定將案轉介至高等法院，定下月8日為提訊日。

【案件編號：WKCC813/21】

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