【本報訊】本港再出現本地無源頭個案，確診的灣仔警署男警員上周五已病發，到疫苗接種中心打針被拒絕後才求醫，等待檢測結果期間又四出活動，近50人被列為密切接觸者要隔離。衞生防護中心認為，若患者證實是真確診，便顯示第四波疫情有餘波，社區仍有隱形傳播鏈。

50人須隔離

本港昨錄得七宗確診，當中僅一宗屬本地個案，35歲灣仔警署軍裝男警員正式確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者上周五開始咳及喉痛，同日到中央圖書館社區疫苗接種中心打疫苗，因有上呼吸道病徵而被拒絕。翌日他到樂富的私家診所求醫，之後交回深喉唾液樣本，結果呈陽性。

男警平日工作主要是區內巡邏，在潛伏期及傳染期內，5月21及24日曾分別送一被捕人士到柴灣警署及荔枝角收押所。他又曾光顧油塘多間食肆，病發當天更曾到警總六樓的雅膳中菜廳，上周六曾到黃大仙中心用膳及到天水圍天慈邨慈屏樓探親，並在嘉湖新北江商場剪髮及天耀廣場用膳。

患者與三名家人同住油塘油美苑淮美閣，當中兩名幼童分別就讀樂富耀能兒童發展中心及路德會觀塘幼稚園，兩學校要停課兩至三日，師生要檢測。兩幼童亦有輕微病徵，入院後檢測呈陰性，只對鼻病毒及副流感病毒呈陽性。曾與患者接觸的30多名警員、兩名由他押送的被捕人士、他的十多名親人、曾家訪的老師、為他剪髮的髮型師等合共約50人被送入檢疫中心，暫未有人初步確診。

患者驗出呈陽性的樣本CT值為16至18，即病毒量高，他入院後三次檢測均為陰性，亦未有抗體，但不代表不屬確診。調查顯示，檢測承辦商雖曾將男警樣本與另三個樣本做混樣檢測，但得出初步陽性後，承辦商與衞生署已將各樣本再獨立反覆化驗，結果只有男警樣本呈陽性，所以暫未有證據樣本受到污染。衞生防護中心暫未找到其他原因可解釋，樣本已交港大再做基因排列，若與第四波個案相似，個案「可能係第四波嘅餘波，未真係清清楚楚清咗零」，社區仍有低水平隱形傳播鏈。