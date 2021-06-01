【本報訊】47名民主派人士因初選被控串謀顛覆國家政權罪，大部份人未審先還柙。昨早劉頴匡女友黃于喬到荔枝角收押所探望後，引述劉稱前日在西九龍裁判法院外看見有「送車師」舉起寫着「愛你們，撐！」的橫額，非常感動。快必譚得志則在還柙日誌感謝陳日君樞機到庭旁聽支持，更稱想煮東坡肉孝敬陳。

黃于喬稱，劉頴匡感謝前日到法院的支持者，「佢話噚日傍晚離開西九龍裁判法院時，喺囚車見到好多送車師、手機燈，仲見到『愛你們，撐』嘅Banner，感謝你哋」。劉頴匡關心王婆婆周日在灣仔涉「一人集結」被捕之事，亦擔心其他年紀較大的旁聽師身體情況，「希望各位保重、照顧好自己」。

快必想煮東坡肉孝敬陳日君

快必譚得志在還柙日誌講述前日上庭情況，直指將案件轉介高院，「咁樣可以判得甘啲吖嘛」，又提及法官提醒控方提訊日「至少七日」前，將案中證據交給各人的代表律師，「有七日咁多嘅時間，實在太體貼了！」至於陳日君樞機當日到庭旁聽，快必指他很有心，「好期待食樞機嘅紅燒肉同埋烤麩」，亦想煮東坡肉孝敬陳。

另外，快必為47名民主派人士畫了一幅「47隻鵝要返屋企．鵝要返屋企」的畫，「47隻企鵝，有11隻暫時返到屋企，其餘嘅都要返去火燄山。可以想像企鵝住喺火燄山，幾慘呢！」