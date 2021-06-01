加入支青組 周澄自嘲：大中華膠

小時候，家人帶周澄出席六四燭光集會，從小她便因為受家人影響，特別關心時事，覺得生活不應只是上課考試。直至中三那年的集會，在場刊的左上角發現了一個「小廣告」，支聯會正在籌組「支青組」，她加入並當上了康樂及福利部幹事，「當時以中學生同大學生為主，大約十幾個人」。若要為當時的支青組下一個形容詞，她不假思索的說是「大中華膠」。

回想中學時代，她覺得加入支青組就如打開了一扇窗，讓她接觸到不少社運組織，剛進入21世紀的香港，對大陸並不太反感，「咁啱係楊利偉上太空嗰期，社會氣氛唔同，覺得中國正在崛起，持觀望態度。」那時的她，希望透過支青組的工作令更多年青人了解中國維權運勳。

行禮如儀？「冇話一定要去維園」

六四燭光集會是當時支青組重點工作之一，整個晚會基本上是由義工「撐起」的，問她是否記得支青組在晚會中的角色，她想了一會兒，說很多都忘記了，但記得在台上有發言，以中學生的身份講述六四與自己一代的關係，以及除了悼念，年輕人還能做點甚麼。

大學畢業後，周澄逐漸淡出現已解散的支青組，而支青組亦只維持了12屆，離開支青組，各人有不同原因。升讀大學後，她加入了學生會，參與更多社會運動，「崗位唔同咗，但六四、七一都會幫手」，2009年是她最後一次在晚會台上發言。

1989年，她只有3歲，說對事件有深刻記憶實在有點牽強，但依然覺得悼念六四死難者是必要。幾年前有了「燭光集會行禮如儀」的爭論，她理解後八九出生的人有着不同的情感，「或者反國教、雨傘先係佢哋啟蒙，係冇得逼，成長經驗不同」，但對於因為「行禮如儀」而杯葛晚會，她卻不以為然，「悼念就係咁，係一個嚴肅的場合，支聯會過去都喺程序上作出改變，回應大家嘅睇法，而且亦冇話一定要去維園」。

中共最討厭形式的力量

除了悼念活動公式化的討論，另一大爭論就是「關心本土」與「建設民主中國」之分歧，時移世易，她笑言，幾年後的今天，連走進維園也面臨被捕風險，當年那些傷人的唇槍舌劍，真是非常「無謂」。

幾年前談六四集會的承傳，是老掉牙的問題，但在今天《國安法》籠罩的時代裏，六四承傳卻成為了件「必須去捍衞」的事情，「視覺上係有特別嘅象徵意義，每年外媒都一定會嚟影相。」她強調，形式有形式的力量，「六四集會係無法被替代嘅，中共最討厭呢個形式同象徵意義」。

形式上的意義能否繼續承傳，早已不是年輕人願意接棒與否，大家心裏都知道六四31周年後，燭光集會也許已成絕唱，但周澄覺得89年那種「共同體」的團結精神，應該被承傳下去的，「當年籌款、黃雀行動，呢種無私地幫助別人嘅精神，其實同反送中、香港抗爭運動係一樣嘅，香港人不平則鳴！」時空也許有所差別，但這樣的守望相助，不也是六四學運的一種承傳嗎？

鄒幸彤：維權人士地下化 抗爭難以堅持

「每年媽媽都會帶我去燭光晚會，自小已成為習慣，冇咗唔得。」支聯會副主席鄒幸彤說，當年即使身在彼邦讀書，亦要辦六四講座。她無法容許自己在六四當天甚麼也不做。

六四是她認識中國的起點，後來回國參與大小的勞工維權運動，跟六四始終脫不了關係。

畢業後回港，她一直都在支聯會當義工，遊走於國內與香港之間，一河之隔，看盡人性，維權之路如逆水行舟，眼看近年情勢每況愈下，她無奈亦憤慨。10年維權工作，讓她知道「可見性」的重要，「喺大陸，維權人士越嚟越不可見，越係地下化、公眾見唔到，公共層面就只剩政府論述」，當大家都看不見跟自己一起抗爭的人，就難以堅持下去。

她擔心，在可見的未來香港將會面臨同樣的狀況，「中國民運人士好慘，好孤單咁去做」。支聯會中，她是最年輕的一個，組織內「大佬」身陷囹圄，再談承傳，彷彿是把傷痂一再揭起，是沒有後來者了，大家心裏有數。然而事已至此，六四燭光的承傳早已不只是支聯會的事，而是香港人的事。

「要做有力量嘅運動 就要接受風險」

「只要我哋相信集會係香港人嘅基本人權，知道打壓係唔合理，就要反抗，未去到落街點蠟燭都犯法啊嘛！」她認為，在香港任何地方點燭光都是合法的，不應太多假想的限制，更一再強調燭光必須是「可見的」，在家點燭光當然是悼念的一種，但運動必須帶有「公共性」。

社會處於恐懼當中，她也害怕，但必須繼續前行，「要做有力量嘅運動，就要接受風險，政權打壓你就係因為你有影響力，無關重要嘅活動，係無意義嘅」，她說風險一定存在，但要來便由它來吧。

不應執着於組織承傳 而是運動本身承傳

本身是大律師的她，早已評估入獄風險，而當這麼多前輩戰友已被判入獄，她被推上了前線，擔當起「唯一承繼者」的責任，根本無人知道她會否是下一個，「坐監唔係終結，放出嚟再做過」。支聯會也許最終潰不成軍，30多年的薪火終將無法相傳，但鄒幸彤覺得不應執着於組織的承傳，而是運動本身的承傳。

六四是很多香港人的社運起步點，不為自身利益去努力的感受，32年前香港人第一次感受到，「呢條係黑白良知嘅底線，照妖鏡咁」。32年前的約定，我們今天能以其他方式守住嗎？

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