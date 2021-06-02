後日就是六四事件32周年，多名過去曾表態認同港人悼念六四，以及曾發聲明反對中共武力鎮壓民運學生的建制派議員，今日再被問到對六四事件看法時均拒再表態。身兼基本法委員委員的經民聯梁美芬，不再回應港人是否有權悼念六四問題，只說：「呢個問題呢，唔係喺悼念六四嘅問題，我相信係支聯會要考慮佢哋嗰個政綱嘅問題。」

八九民運期間，梁美芬曾任《英文虎報》學生記者，她亦曾公開稱，外界應尊重港人悼六四的權利。她今日被問到《國安法》下，支聯會「結束一黨專政」綱領是否有問題時，沒有直接回應，只稱2018年中國政府修改憲法後，大家在「一國兩制」下，要考慮「一國」體制，與及對香港而言，如何尊重及符合國家憲法。梁其後再被追問日後港人能否繼續悼念「六四」時，亦只「封口」並快速步入升降機離開。

廖長江曾聯署反對新聞封鎖 今不答《立場》《蘋果》提問

現為建制派「班長」的廖長江，曾經在中共六四鎮壓後，與多名法律界人士，包括近日升任終審法院常任法官的林文瀚、現為區域法院法官的練錦鴻、以及建制派議員謝偉俊等，發表「一羣法律界人士聲明」，當中提出「六大訴求」，包括：支持學生民主運動；反對戒嚴；反對軍管；反對武力鎮壓；反對新聞封鎖，以及呼籲公開坦誠對話和平解決。

廖長江今日被問到現在還是否支持當年自己簽署的聲明內容時，一直拒作表態，只說自己不會回應《立場》和《蘋果》記者的問題，原因是「你哋（《立場》和《蘋果》）成日都misquote（錯誤引述）我啲嘢」，並向記者說「拜拜」後走入升降機離開。

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