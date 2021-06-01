【本報訊】一名交通警周日騎電單車在青山公路駛經數名踏單車人士的身旁時，疑模仿對方踏單車的姿勢，突然在鐵馬上站起來左右搖擺，並多次回望在場單車友，一副「得戚」模樣。事後警方稱正了解事件，至昨日終證實涉事警員隸屬荃灣警區交通隊，已被調職至內勤工作，暫停所有駕駛職務。

事發周日早上，現場為青山公路青龍頭段往屯門方向。警方當日一度指事發時涉事警員正在處理一宗有關單車霸佔行車線的投訴，但稱警務人員駕駛車輛執行職務時，在任何情況下均應遵守相關的交通法例及以路面安全為首要考慮。

警方︰交通部接手調查

至昨日警方再就事件表示，涉事警員隸屬荃灣警區交通隊，他目前已被調職至內勤工作及已被暫停所有駕駛職務。警方強調高度關注事件，新界南總區交通部已接手調查，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進。

不過，有網民就警方回應留言，揶揄涉交通警「做內部，浪費咗佢，應該調去祖國交流技術」，又指「上次雙手唔掂軚盤都冇事，呢位阿蛇淨係企起身郁吓都要調職？真係同職唔同命」。亦有網民向在場單車友溫馨提示：「踩單車踩開青公嘅車友要小心啦，單車友放片上網搞到兄弟要俾人查喎。」

今次事件經網上片段流傳揭發，片中顯示事發時數名騎單車人士在青山公路踩單車，涉事駕駛AM6766車牌電單車的警員從後趕上。當警員在單車友身旁駛過時，他突在腳掣上站起來左搖右擺至少五次，模仿單車友騎單車模樣及姿勢，一副「得戚」樣，又不時回頭望向該班單車友，之後絕塵而去。