【本報訊】雖然在港悼念六四的燭光遭警方禁絕，但身處各地的海外港人延續信念，仍然毋忘六四。溫哥華支援民主運動聯合會﹙下稱溫支聯﹚在加拿大時間周日前往位於本那比科士蘭墓園及溫哥華卑詩大學的兩座民主女神像前獻花，悼念六四死難者。活動約有數十人參與，有港人帶同反送中運動的示威物件到場，如黑色洋紫荊旗幟等。

華領館外延續維園燭光

在科士蘭墓園，溫支聯將兩個大花圈放在民主女神像旁，並在紙上寫上「八九民運英烈 浩氣長存」，數十人其後排隊陸續上前獻花。溫支聯同日再到位於溫哥華卑詩大學的民主女神像前獻花，活動期間有市民將香港民主女神像放於獻花平台，大合照時亦有人舉起五一手勢。

溫支聯主席李美寶在活動時表示，香港人32年以來堅持悼念六四，但自去年起，香港連續兩年悼念六四的集會遊行均遭政府打壓，更有民主派人士因參與和平集會而被判入獄，反映香港正失去集會自由，故海外華人必須負起責任，確保有關六四的記憶不被遺忘。

溫支聯六四當日將聯同「多倫多支持中國民運會」等組織舉辦網上集會，出席嘉賓包括支聯會副主席鄒幸彤、當年遭坦克輾斷雙腿的北京學生方政等。溫支聯同日晚上另會在中國駐溫哥華總領事館門外舉行悼念晚會，主題為延續維園燭光。

有在澳港人亦發起於六四當日到中國駐悉尼總領事館外舉行燭光晚會及遊行，屆時會奏唱多首抗爭歌曲，聲援在白色恐怖下抗爭的港人。