後日是六四32周年，正值今年中共建黨百周年，內地國保份外緊張，多地異見人士近日被告知將要被旅遊或已遭拘留，有人也被警告不得接受外媒訪問，湖南有維權人士一早收到國保電話，對方表明「今年紀念六四不會只是拘留那麼簡單」，他也在上傳記念六四的照片後被行政拘留。

維權者上傳悼念照片

湖南維權人士陳思明周日在Twitter上載一張點燃燭光、身穿黑衣的照片，並放有一張寫上「紀念六四2021年六月四日」的牌在旁邊，他指從2017年起被拘留四次，其中三次因紀念六四，上周六已有國保指「今年紀念六四不會只是拘留那麼簡單」。陳強調，「我依然要紀念這個中國當代史上最重要的日子，這是一個公民的責任。我們緬懷六四英烈。願我同胞勿忘六四」。其友人前日表示，陳因發佈記念六四照片已被行政拘留15日。

另外，北京的八九異見人士季風日前指，貴州老家的警察已趕到北京，打算帶他離開：「他們（下午）兩點多鐘從貴州過來，三個人，一個是桐梓縣政法委書記，一個國保大隊長，一個前任國保大隊長。他們告訴我先商量好要到哪裏去，反正今天下午不走，明天一早都要走。」曾揭發汶川豆腐渣工程的譚作人說：「去年我旅遊了三天，今年還沒有聽到（旅遊）。不過，已經習慣了，六四前後這幾天，我不說話，也不接受採訪。」

自由亞洲電台/Twitter