上月底來港履新的外交部駐港公署特派員劉光源，今早與部份香港傳媒舉行見面會。他形容「修例風波」為「顏色革命」，香港問題則是「一場涉及奪權及與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量」，強調未來要「更加有力反對外部干預、更加有力服務特區發展、更加有力踐行外交為民」。

形容中央「果斷決策」助港發展重回正軌

外交部駐港公署網頁今日發佈劉光源與部份香港傳媒，包括《文匯報》、鳳凰衛視、無綫電視、中央電視台及新華社等媒體見面的情況。他自言曾到訪香港10幾次，對香港並不陌生，而今次來港工作「使命光榮、責任重大」，「將以習近平外交思想和習近平總書記關於港澳工作的重要論述為指引，忠誠履職、勇擔使命、不負重托」。

劉光源回應近年香港形勢問題時，就形容「修例風波」期間「港獨猖獗、黑暴肆虐、攬炒橫行，導致香港陷入曠日持久的動亂」，甚至「演變成一場顏色革命」；而中央「審時度勢，果斷決策」，推出《國安法》、「完善」選制，「推動香港局勢迎來由亂及治的重大轉折，香港發展重回正軌」。他強調《國安法》有助香港長治久安，「完善」選制就有力促進特區良政善治，並為商界「提供更加安全、穩定、可預期的營商環境」，並揚言一國兩制「行得通、辦得到、得人心，是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排」。

強調未來「堅決捍衞一國兩制的原則底綫」

劉又認為，香港問題「實質是一場涉及奪權及與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量」。提到未來工作重點時，他表示要「更加有力反對外部干預、更加有力服務特區發展、更加有力踐行外交為民」，包括「築牢安全防綫，堅決反對外部勢力干預香港，堅決捍衞一國兩制的原則底綫」、調動外交資源「全力支持特區擴大對外交往與合作」、及「幫助香港同胞了解外交、參與外交、秉持港人安全無小事，同胞利益重泰山的理念」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）