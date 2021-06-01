【本報訊】沒有燭光集會，港人一樣可透過各種方式守護歷史。藝術家陳嘉興以作品《矩形的回憶》悼念六四，T恤上長闊作六四比的黑色矩形，寓意即使在黑暗中未能看見六四的燭光，但燭光早已走進港人心中，寄語港人轉移陣地傳承歷史，「國安法實施之後有人話好多無力感，但我相信仲有好多嘢可以做，絕對唔係Dead End」。

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藝術家陳嘉興在facebook上載十數張照片，展示其作品《矩形的回憶》製作過程。他在白色T恤上以衣夾、膠紙及泡沫板等固定一個長闊作六四比的矩形，然後以黑色噴漆將矩形染至全黑。他解釋，黑色矩形是較符號式的創作，暗喻港人對六四燭光的回憶，「你合埋眼係漆黑一片，所有回憶出現返……現實你可能再見唔到燭光出現，但其實已經喺你心入面」。

他表示近年均以較直接方式進行悼念六四的藝術創作，去年與數名朋友打扮成「坦克人」到政總前站立，但國安法實施後，創作有關政治的作品有一定風險，今年他想以「擦邊球」形式創作以悼念六四，「想睇下第一年會係點」，這件T恤便是其新嘗試。

當年在美國從電視新聞報道目睹學生遭血腥鎮壓後不禁落淚，自此六四事件在他心中留下烙印。他指國安法實施後港人均感到無力，但相信「仲有好多嘢可以做，絕對唔係Dead End」，寄語港人應學會變通傳承歷史。

有商戶自發悼念六四。售賣日式便當的小店「重光弁当」日前於facebook宣佈六四當日下午關門休息，因「我哋嘅員工要上歷史堂」，又預先向屆時未能購買食物的顧客致歉。

位於旺角的獨立書店「序言書室」昨於facebook發文指由於近日生意不佳致不少書本滯銷，故決定「大特價」，帖文照片內的書目售價減至89或64元，如嶺南大學中文系副教授黃淑嫻作品《亂世破讀》只售64元。書店預計優惠至少提供至周五、即六四當日。