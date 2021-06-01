【小一放榜】

【本報訊】今年度小一派位結果今明兩天將揭盅，整個統一派位收生階段，只有取錄候補生（俗稱叩門）方由學校主導，移民潮影響下，料叩門加劇「音樂椅」效應。有當區受歡迎的小學校長指出，將不會盡用浮動位（buffer）取錄叩門生，以免弱勢學校面臨嚴峻收生壓力。

整個小一統一派位階段，待派位結果公佈後便正式進入俗稱「叩門」取錄候補生階段，亦是官津學校唯一有主導權收生。各校可按校情動用全校學生留級位（不超過校內學生總人數的3%）於叩門位，因此叩門位各有差異。

葵青區（64、65、66校網）2022年度將落實小班教學，隸屬65校網的佛教林金殿紀念小學屬「大班」，每班可盡收33人，即浮動位15個，再加上留班位四個，原則上共19個候補學位。該校去年申請者逾450名屬受歡迎學校之一，惟校長兼香港佛教聯合會會屬小學校長會主席吳永雄表示，多年來僅取錄五至八個叩門生以維持教學質素。

免同區弱勢校面臨收生不足

吳表示與該區校長有君子協定，盡量不取錄獲派同區學校的叩門生，「如果要預計9月有學生走，此階段便盡收學生……我想都要對自己學校（辦學）有信心，很多事都很難預計，學生要走，你盡用所有位收生又如何？到時一樣會走。」

至於中西區，香港潮商學校校長、中西區校長聯會主席詹漢銘表示，多年來區內學校沒有協議不取錄獲派同區校的候補生，「真的區情不同，我知道有些區須『加派』，亦有區的人口（流動）緊張些。據局方所講，中西區來年小一沒有縮班，因此壓力較小。」該區家長群較多為中產，學生移民以至轉校往國際學校等會越來越多，「我預計叩門數字減少，因為整體學生數目確實少了，不過受歡迎學校不會有太大影響。對我校而言，應該會少了叩門人數」。