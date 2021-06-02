內地教育部今發佈首份《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，分析香港、澳門、廣州和深圳等城市的語言狀況。針對香港「兩文三語」的現狀，報告建議，本港應把普通話教育融入考評體系，透過粵港合作推進普通話教學，以及在法律上確立普通話與簡體字的地位。

《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》報告由廣州大學團隊編寫。客座教授郭熙在記者會上指，未來粵港澳大灣區應是「國家通用語言加方言，再加上外語的多語格局」，故此，大力推廣國家通用語言文字、構建和諧語言生活、增強語言與國家認同，是大灣區「語言文字事業」的重要任務。報告建議，香港應在法律上確立普通話與簡體字的地位，把普通話教育作為政策，適度融入考評體系，使小學、初中、高中的普通話教育能夠連貫銜接，增強教與學的動力。

郭熙又指，香港回歸20多年來，市民使用的語言多樣化，其調查指出日常生活中，講粵語的佔9成，英語亦佔相當比例，同時，普通話的使用開始增加。報告建議，粵港澳三地應加強語言人才培養協同規劃，香港應發揮「英語輻射英語系國家」作用。

葉建源：撰寫報告者未必了解香港實際狀況

前教育界立法會議員、教協副會長葉建源指，有關建議未見新猶，質疑撰寫報告者未必了解香港實際狀況。他指，在現行政策下，已有相應普通話的考試制度，評估教師與學生的語言能力，例如，考評局和教育局合辦的「教師語文能力評核」，以及國家語委的「普通話水平測試」等。

此外，中文作為本港法定語言之一，雖然傳統上慣常使用繁體字，但以簡體字書寫的文件在法律上同樣有認受性。他強調，在一國兩制下，香港有獨特歷史背景和角色，應在「兩文三語」基礎下繼續改進，「三語」有同樣的重要性，「粵語都好有活力同生命力」，亦應受到重視。

梁美芬：港人對中小生學簡化字「冇乜抗拒」

立法會教育事務委員會主席梁美芬則認為，自97年回歸後，中小學學生學習簡化字已逐漸受港人認可，普遍港人亦「冇乜抗拒」，若港人在大灣區生活、經商亦需要利用普通話及簡化字溝通，她大讚教育部的關建議可取，既可強化港人的語言能力，亦有助深港融合。

黃國健稱助經濟融合

行會成員、工聯會黃國健亦認同，有關建議可取，因為內地大多說普通話、寫簡化字，指香港若要與內地經濟融合就先要有良好的溝通基礎，「否則的話，你點樣經濟融合呢？你讀書又好，經商又好，你都係接觸簡體字、普通話」。他預料，外界對有關建議的反彈應不大，指部份學校近年已加強普通話教學，而「學簡體字都唔係好艱難嘅事」。

港人一向以寫繁體字為主，黃認為，文字只屬工具，與政治無太大關係，他並以繁體字或簡化字寫古詩詞舉例指，「唔會因為你用簡體字或者繁體字，古詩詞（意思）就會變咗」。

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