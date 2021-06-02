想兼聽、兼學並以多角度思考，新聞成了最實在的輔助教材。讓課堂外的世界成為你的「工作紙」，讓真相成為你的老師，切切實實地上「言論自由」這一課，讓我們成為一個懂得分辨是非黑白的人。

立即行動：撐學生訂閱計劃

現有超過2萬名額 學生免費全年睇《蘋果》

校長、各位老師、各位家長、各位同學，「撐學生睇蘋果計劃」現已累積超過2萬個名額，感謝眾多有心人的大力支持！任何同學只要符合登記資格，成功配對「撐學生訂閱計劃」，即可免費盡覽《蘋果動新聞》所有新聞及精采內容一年。立即登記，為同學明辨是非做足準備，在亂世中以不同角度分析時事，守護真相，保衞思想自由！

學生免費訂閱參加辦法：

1. 到 撐學生訂閱計劃 網頁

2. 登入壹會員賬戶，或按此以電話／電郵註冊（登入後如未能填表，請檢查壹會員賬戶資料是否10-22歲，如需更改請按此到壹會員中心，在左邊選單按「更改壹會員及賬單資料」）

3. 填妥資料

4. 上載學生證照片（如未獲得新學年的學生證，上載去年學生證亦可）

5. 提交即可

學生參加資格、名額及輪候方式：

1. 10至22歲就讀本地學校或大專院校的全日制學生；

2. 以先到先得形式進行配對；

3. 如參加同學人數太多，未有足夠名額配對，將根據其申請時間自動輪候；

4. 成功配對後，會以電郵通知訂閱啟動。

《蘋果動新聞》與有心人攜手，與學生共同擁抱香港核心價值，一起守護我城！（*請注意「撐學生訂閱計劃」在《蘋果動新聞》APP內不能辦理）

我們十分重視你的寶貴意見，閣下如有任何查詢，歡迎聯絡顧客服務主任：

電郵：cs@nextdigital.com.hk

網上：Facebook Messenger 特快客服，請按此

電話：+852 2623-9985

按1字 7-Eleven手續查詢

按2字 轉訂計劃

按3字 App內1-click訂閱

按4字 忘記登入賬戶

按5字 已訂閱但未能瀏覽服務

按6字 更改信用咭資料

按8字 聯絡客戶服務主任

以上查詢途徑之服務時間均為：（香港時間）

星期一至五 上午10時至晚上6時

星期六、星期日及公眾假期休息

（非服務時間的查詢將於翌日回覆）

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！